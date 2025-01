Megvan, mennyi pénzt adtak eddig a mamut feltámasztására

Újabb jelentős finanszírozást, 200 millió dollárt (kb. 80 milliárd forintot) gyűjtött a 2021-ben indult géntechnológiai vállalat, a Colossal Biosciences, mely a világ első olyan vállalata, amely a kihalt állatok visszahozását tűzte ki céljául. Az új befektetés révén

a vállalat finanszírozása 435 millió dollárra emelkedett, a cég értéke pedig átlépte a 10 milliárd dollárt.

Az új finanszírozás a TWG Global-tól érkezett, a holding számos területen jelen van, így a technológia alapú szolgáltatások, a mesterséges intelligencia, a pénzügyek, valamint a sport illetve a média világában is. Finanszírozási lépésük most azt jelenti, bíznak a Colossal további eredményeiben. A cég egyébként korábban már címlapra került azzal, hogy a mamut mellett a dodót és a tasmán tigrist is visszahoznák az élő fajok közé. Tudósaik tavaly jelentették be, hogy egy 110 éves aszalt fejből sikerült felállítaniuk az eddigi legteljesebb tasmán tigris genomot.

Gőzerővel dolgoznak a mamut feltámasztásán (illusztráció)

Fotó: AFP

A texasi vállalat amerikai és Melbourne-i laboratóriumaiban mintegy 170 tudós és szakértő dolgozik fejlett génszerkesztési technológiával azért, hogy létrejöjjenek a kihalt fajokhoz genetikailag nagyon közel álló élőlények. Bár a vállalat munkáját sok kritika éri, többek között az, hogy kockázatos és szükségtelen "Istent játszani" kihalt állatok "feltámasztásával", munkatársaik az értékelések szerint már eddig is komoly eredményeket értek el a géntechnológiában, amik más területen is alkalmazhatók lehetnek. A kihalt fajok feltámasztása pedig nem öncélú törekvés, hiszen számos, az emberhez köthetően kihalt állat újbóli megjelenése akár ökológiai szempontból is kívánatos lehet.

A cég vezérigazgatója, Ben Lamm, az újabb finanszírozás kapcsán azt mondta, hogy

óriási dolog lenne, ha 'megszületne' első állatunk, melyre talán 2026-ban sor kerülhet.

Lamm ugyanakkor leszögezte, egyelőre nincs szó arról, hogy akár már jövőre gyapjas mamut embrió csodájára járhatnának a tudósok és a sajtó képviselői. Az első élőlény, amit visszahoznak, Lamm szerint például egy kisemlős lesz.