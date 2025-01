Zseniális megoldást javasolnak a munkaerőhiányra, de annak jobb nem az útjába állni

Mindent az önvezető traktorokra tesz fel a John Deere – számol be a Magyarországon is jelen lévő, jelentős amerikai gépbeszállító vállalat törekvéseiről a Quartz a világ első számú technológiai szakkiállításán, a CES-en látottak alapján. A lap felidézi, hogy a vállalat 2022-ben mutatta be emberi vezető nélküli traktorát, és most úgy gondolják, az önvezető munkagépek forradalmasítani fogják a művelésbe vont földeken végzett munkákat, egyúttal megoldást kínálnak az amerikai mezőgazdaságot sújtó munkaerőhiányra.

Amikor autonómiáról beszélünk a gépeink esetében, akkor teljes autonómiára gondolunk

– nyilatkozta Jahmy Hindman, a vállalat technológiai vezetője a The Verge magazinnak, és hozzátette, hogy ez azt jelenti, hogy "senki nincs a gépen."

A vállalat szerint számos gazdálkodó már megelégedéssel használja első önvezető traktorukat. A modellt főként arra használják, hogy előkészítsék a szántóföldet a következő évszak vetési munkálataira.

A cég szerint 2030-ra elérhető az, hogy a kukorica- és szójababtermesztőknek teljesen automata, a munkafolyamatokat teljességükben lefedő rendszereket értékesítsenek, bár azt nem részletezték, hogy ez pontosan mit jelentene.

A vállalat emellett olyan önvezető járműveket is kínálna a közeljövőben, melyekkel elvégezhető a növényvédő szerek hatékony permetezése az ültetvényeken, valamint a haszonnövények speciális tápanyagokkal való ellátása is megoldható.

A John Deere által forgalmazott mezőgazdasági gépeket szállítanak tehervonaton Idaho államban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Bár egyelőre nem látható, hogy termékeik valóban megoldást jelentenének arra, de az amerikai mezőgazdaság munkaerő-krízise nem túlzó kijelentés a John Deere részéről, amivel ráadásul együtt jár a családi gazdálkodások számának csökkenése. Az Egyesült Államok 2022-es mezőgazdasági cenzusából kiderül, hogy a farmok száma 7 százalékkal csökkent a 2017-től 2022-ig terjedő időszakban. Eközben a munkaerő csökkenése is számottevő: az agrárminisztérium adatai szerint míg

1950-ben összesen nagyjából 10 millióan dolgoztak a családi gazdaságokban, addig 2000-ben alig több mint 3 millióan az idénymunkásokkal együtt

A 2,06 millió, családi farmon dolgozót 1,13 millió idénymunkás egészítette ki, utóbbiak száma 2023-ra 1,17 millióra nőtt, de ez még elmarad a kívánatos mértéktől.