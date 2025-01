Itt vannak az eddig nem ismert lakossági részletek az új budapesti lomtalanítási tervről

Veszélyes terepen: szivárgó akkumulátorok, poloskás ágyak

Aki akár csak egyszer is járt Budapest olyan részén, ahol a jelenlegi rendszerben épp a lomok kikészítésének időszaka volt, az alighanem tapasztalta, hogy túlzás nélkül akár komoly veszélyforrásokat is jelenthetnek a kihelyezett lakossági hulladékok, és a közöttük való autós vagy gyalogos közlekedés.

A jelenlegi fővárosi lomtalanítás során rengeteg ki nem helyezhető hulladék, pl. elektromos és elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, ruhanemű, sitt, festék stb. kerül a lomok közé.

Ez megakadályozza a hulladékfajták szakszerű kezelését és újrahasznosítását, vagyis a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodási célok jelentősen sérülnek. Az így kihelyezett vegyes lom jellemzően lerakóba kerül, ez viszont ellentétes Magyarország vállalásaival a kezelt hulladékok elhelyezésénél a lerakótól való eltérítésre vonatkozóan. Ráadásul a rendszerben jelen vannak a potyautasok is, mivel számos esetben a lakossági lomtalanításra nem jogosult gazdasági társaságok, intézményi szereplők is kihelyezik hulladékaikat a lakossági lomtalanítás alkalmával – bár pontos kimutatást erről lehetetlen készíteni, de Dr. Kiss Tibor szerint a felgyűlt lomok 30-40 százaléka is érkezhetett ilyen "forrásból."

A jelenlegi lomtalanítási rendszer visszaélésekre is okot ad, sok jogosulatlan is a lakossági lomok közzé tette le hulladékát (illusztráció)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kontrollált körülmények közötti átvételben a hulladékfajták jól elkülöníthetők, így jól újrahasznosíthatók. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az új rendszerben az egyéb fa-, fém-, műanyag-, üveg-, textil-, elektronikai és veszélyes hulladékától is szabályos módon szabadulhat meg a lakosság.

A lomtalanítás jelen formájában jelentősen rontja a fővárosi utcaképet, közrendet is. A lomkupacok olykor teljesen ellehetetlenítik a gyalogos közlekedést, a zöldterületeken pedig károkat okoznak. A lomtalanítással járó nemkívánatos jelenségek továbbá turisztikai és közbiztonsági szempontból is károkat okoznak a városnak, számos rendőri és közterületi intézkedéssel jár. A jelenlegi lomtalanítási rendszer "csereéretté" vált.