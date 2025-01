Szenzációs hír érkezett a Molról

A Mol volt a kelet-közép-európai régió harmadik legnagyobb árbevételű cége 2023-ban, a magyar olajvállalatot csak a lengyel versenytárs, az Orlen és a cseh autógyártó, a Skoda tudta megelőzni − derült ki a Coface kutatócsoport friss kiadványából.

A Mol nem az egyetlen magyar cég a nagyok toplistáján, a hatodik helyen ugyanis a lengyel Jeronimo Polska és a PGE mögött megtaláljuk az MVM Energetikát is - írta meg a Világgazdaság.

A kutatás rámutat: 2023-ban a térség 500 legnagyobb árbevételű cége összesen 1,1 ezermilliárd eurós forgalmat bonyolított le. A vizsgált cégek összesen 2,4 millió embert foglalkoztattak.

Az eredmények kapcsán Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője Facebook-posztjában kiemelte:

A nagy magyar cégek más ligában fociznak, mint az észt vagy a litván és a lett cégek.

A szakértő rámutatott, a magyar cégek a régiós összehasonlításban kiemelkedő helyeket töltenek be, és sokkal erősebb számokat is hoznak, mint a térség világszerte is jobban ismert, sok esetben a balti-államokban bejegyzett cégei, például a Wise, a Revolut, a Bolt, vagy a Vinted.

A top 500-ban a három balti államnak együtt nincs annyi cége, mint hazánknak (35 a 64 ellenében).

A Mol nemrégiben jelentette be, hogy a két éve felfedezett vecsési kőolajmezőből tavaly novemberig 1 millió hordó kőolajat hozott felszínre,

és ekkora mennyiségű kőolajból mintegy 85 millió liter üzemanyagot tud előállítani a százhalombattai Dunai Finomító. A már működő Vecsés-1 és 2-es kút mellett a Vecsés-3 kút is sikeresnek bizonyult, és napi 600 hordó kőolajjal növeli a cég hazai termelését.

Ahogy az Origo beszámolt róla, a Mol 2016-ban nyerte el a kutatási koncessziót a Vecsés körüli területre. Az előzetes geológiai vizsgálatok elvégzése után 2022 júliusában indult az első kutatófúrás (Vecsés-2), és 2100 méteres mélységben bukkantak kőolajra, amelyet novemberben kezdtek kitermelni. A 2022 júliusában elkezdett fúrás 31 napig tartott, és az ilyenkor szükséges kúttesztelések során bebizonyosodott, hogy gazdasági hasznosításra alkalmas a kőolajtalálat.