A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi bizalom, az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása megfelelően biztosított. A nemzetközi befektetők a szomszédunkban zajló elhúzódó háború és a német gazdaság válsága ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, hazánkat globális pénzügyi színtéren is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdi a 2025-ös évet is, hogy a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja hazánkat.

Az erős piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók mellett a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is igazolja, melyek révén olyan jelentős gigaberuházások kapcsolódnak be idén a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a BMW.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeg a 2025-ös békeköltségvetéssel összhangban a családok és a vállalkozások érdekében kerül felhasználásra, a zöld kötvényből befolyt összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani.