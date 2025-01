Az összeg jelentőségének érzékeltetéséhez érdemes jelezni azt is, hogy az adatok szerint 2024 második negyedévének végén az önkéntes nyugdíjpénztárakban kezelt vagyon nagysága 2.100 milliárd forintot ért el, miközben – itt a szeptember 30-ai adatokat idézzük – a taglétszám ezekben a pénzintézetekben összesen 1 millió 68 ezer fő volt. Ha a konszenzus szerinti várakozások teljesülnek, a nyugdíjpénztáraknak komoly munkát adnak majd idén azok az ügyfelek, akik úgy döntenek, hogy nyugdíjcélú megtakarításaikat ingatlancélokra fordítják.

Így kell fel készülniük az önkéntes nyugdíjpénztáraknak

Az MNB vezetői körlevélben adott iránymutatást az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a pénztártagok öngondoskodási célú megtakarításainak esetleges ingatlancélú felhasználása témájában.

A cél, hogy a szektor szereplői időben észleljék és elkerülhessék a folyamat kapcsán esetlegesen felmerülő likviditási és működési kockázatokat.

– jelzi az MNB.

Mint ismert, az önkéntes pénztári törvény (Öpt.) módosítása szerint a tagok – saját ilyen döntésük esetén – 2025-ben egyebek közt lakáshitel-törlesztésre, lakás- és telekvásárlásra, lakásfelújításra és bővítésre is fordíthatják a tavaly szeptember 30-án tagi egyéni számlájukon meglévő keretük erejéig felhalmozott összegeiket.

A nyugdíjpénztáraknak ezzel összefüggésben 2024. december 31-ig kellett és ismételten idén március 31-ig kell tájékoztatást adniuk tagjaiknak azok számlaegyenlegéről és az ingatlancélú kiegészítő szolgáltatás lehetőségéről, annak feltételeiről.

A körlevél szerint a pénztáraknak mindkét tájékoztatási határidőt követően 15 nappal dokumentumokkal kell igazolniuk az MNB felé, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették pénztártagjaikat. A tájékoztatás az adott tagokkal a felek által elfogadott, addig is meglévő kapcsolattartási, kommunikációs módon történhet.

Az MNB azt is elvárja, hogy a pénztárak erősítsék meg ügyfélszolgálatukat és call centerüket az ingatlancélú szolgáltatás miatt várható fokozott tagi érdeklődések megválaszolására.

A piaci szereplőknek kiemelten kell figyelniük arra is, hogy pénztári kifizetés – a pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. évi törvény (Pmt.) előírása alapján bármilyen céllal, így ingatlanfelhasználásra is – csak az ügyfél-átvilágításon átesett tagoknak teljesíthető. (Az átvilágítás a naprakész személyes okmányok lemásolását, illetve az esetleges kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkozatot jelent. A Pmt. kis összegű tagi befizetéseknél lehetőséget nyújt a személyes megjelenés nélküli, elektronikus aláírással történő egyszerűsített ügyfél-átvilágításra is.)

Havi adatszolgáltatás az elvárás az önkéntes nyugdíjpénztárak felé

A körlevél alapján az MNB elvárja, hogy a nyugdíjpénztárak rendszeresen vizsgálják felül befektetési politikájukat és a fedezeti (vagyis a tagok egyéni számláira jutó) tartalék eszközösszetételének összhangját a felmerült, illetve várható ingatlancélú kifizetések nagyságával összefüggésben. Szükség van arra is, hogy a pénztárak ellenőrző bizottságai vegyék fel munkatervükbe annak ellenőrzését, hogy intézményük miképpen teljesíti a körlevél iránymutatásait, elvárásait.

A felügyelet emellett havi rendkívüli adatszolgáltatást is előírt az ingatlancélú szolgáltatások igénybevételéről a szektor szereplőinek

– zárja tájékoztatását az MNB. Ez utóbbi adatszolgáltatás várhatóan lehetőséget ad arra is, hogy folyamatosan frissülő, naprakész adatok álljanak rendelkezésre arról, mely pénztáraknál hányan vették igénybe a lehetőséget.