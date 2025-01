Megújuló üzlethálózattal és egyedi tarifákkal indul a One Magyarország

Emellett a TV Family csomag korlátozás mentes hozzáférést biztosít az RTL+ streaming platform Prémium csomagjához is. Ennek köszönhetően a One az egyetlen hazai távközlési szolgáltató, amely csomagajánlataiban külön díj nélkül biztosítja az RTL+ Premium teljes kínálatát. Az ügyfelek így extra költség nélkül férhetnek hozzá az UEFA mérkőzésekhez, többek között a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencialiga közvetítéseihez, továbbá az RTL exkluzív saját gyártású tartalmaihoz, valamint nemzetközi filmekhez és sorozatokhoz.

Amennyiben az ügyfelek TV és vezetékes internetszolgáltatást is igénybe vesznek a One-nál, úgy extra kedvezményben részesülhetnek. Például a Home Giganet 1000 és a TV Family csomagajánlatot 11 490 Ft-os havidíjon érhetik el, amely a szolgáltatónál érvényesíthető sávos kedvezménnyel, akár 9 192 Ft-os havidíjra is mérsékelhető. A csomaghoz teljes 2025. évre vonatkozó árgarancia is jár.

Különleges mobiltarifa a meglévő ügyfeleknek

A One mobiltarifái január 1-jével nem változtak alapjában véve: egyes csomagokat más néven találnak meg az ügyfelek, de a csomagok tartalma és díjszabása megegyezik a korábbi Vodafone és DIGI tarifacsomagokéval. A szolgáltató ugyanakkor egy különleges akcióval készült a meglévő ügyfelek számára: Vodafone-os, vagy DIGI-s vezetékes szolgáltatással rendelkező előfizetők, most korlátlan belföldi adatforgalmat és beszélgetést tartalmazó mobil előfizetést is választhatnak vezetékes szolgáltatásuk mellé mindössze 9 990 Ft-ért, ami jelenleg a piacon elérhető egyik legkedvezőbb korlátlan ajánlat. Ez az ajánlat is teljes 2025. évre vonatkozó árgaranciával vehető igénybe.