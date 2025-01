Elárulta a MOHU, mennyi palackot váltottunk vissza az ünnepek alatt

Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottunk vissza Magyarországon.

Karácsony és újév között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, ami megdöntötte az eddigi augusztusi 8 milliós rekordot.

- tájékoztat arról a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU).

Viszonyításként: tavaly augusztusban a visszaváltott palackok száma 100 millió volt, a szám novemberre 700 millióra kúszott fel.

Egy, a visszaváltási rendszer részeként működő REpont automata (illusztráció)

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A fogyasztók Budapesten vitték vissza a legtöbb italcsomagolást, összesen több mint 180 millió darabot a rendszer élesedése óta. A szombat a legnépszerűbb visszaváltási nap, ezért aki elkerülné a nagyobb forgalmat, érdemesebb kedden vagy szerdán visszaváltania, bár ezeken a napokon is általában már meghaladja a 4 milliót a visszaváltások száma országos szinten.

4500 helyen válthatók vissza az italcsomagolások az országban

Országszerte jelenleg 4500 helyen biztosított az italcsomagolások visszaváltása, amelyből mintegy 1500 kézi REpontként működik. A MOHU célja, hogy a visszaváltási helyek száma a jövőben tovább gyarapodjon, ezzel is támogatva a visszaváltási arány növelését. Magyarországon egyedül a négyszáz négyzetméternél nagyobb üzleteknek volt kötelező a visszaváltási rendszerhez való csatlakozás, szemben például Romániával, ahol ez minden bolt számára előírás.

A mindennapi üzemeltetés, az automaták tisztítása, környezetük rendben tartása és a megtelt gépek ürítése mind a boltok feladata, melyért a MOHU minden visszaváltott palack után kezelési díjat fizet az üzleteknek.

A vásárlók körében továbbra is a bolti utalvány a legnépszerűbb visszaigénylési mód, ilyen formában több mint 40 milliárd forintot fizetett vissza a MOHU. Európában egyedülálló módon a visszaváltási díj közvetlenül bankszámlára is kérhető, a fogyasztók mintegy 16 százaléka él ezzel a lehetőséggel. A MOHU REpont mobilapplikációjának köszönhetően Európában egyedülálló módon, a visszaváltás befejeztével azonnal a bankszámlára érkezik a visszaváltási díj. A palackonként járó 50 forint karitatív célokra is felajánlható, mostanáig több mint 118 millió forint gyűlt a össze gyermekkórházak részére.