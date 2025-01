Sorra mondanak fel a Primark üzletek alkalmazottjai – videó

Fűtótűzként terjed az interneten az a videó, amit egy franciaországi Primark üzlet dolgozója osztott meg az egyik legnépszerűbb oldalon. A nő a felvételt a karácsonyi roham idején készítette, amikor is arról számolt be, hogy csak néhány napot bírt ki az üzletben, majd felmondott. A videó alatt többen arról számoltak be, hogy néhány napnál tovább ők sem bírták a munkát a népszerű üzletben.

A @feel.good880 által feltöltött videó, amit a karácsonyi rohanás közepette készítettek egy franciaországi Primark üzletben több ezer megtekintést és hozzászólást eredményezett. A felvételen jól látható, hogy a botban a ruhák egymás hegyén-hátán vannak összekeverve és összegyűrve és az eladók nem győzik azokat összehajtogatni és a helyükre rakni. Mindez annak volt köszönhető, hogy a vásárlók egyáltalán nem vették figyelembe az ott dolgozók munkáját és hanyag módion pillanatok alatt hatalmas káoszt teremtettek az üzletben. A videó készítője azt is elmondta, hogy a ruhakupacok miatt a vásárlók nem tudtak végig menni az üzleten, így amint beléptek oda, máris a kijárat felé vették az irányt. #primark #trendingvideo #viral_video ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound @feel.good880 Can even think how hard it was for the people working in here 😐 #fyp A videó alá több ezren kommentáltak, az egyikük azt írta: 2021 karácsonyán dolgoztam a Primarkban, de egy műszak után felmondtam. Órákig hajtogattam a ruhákat, majd jött egy vásárló, rám nézett, és összegyűrt egy egész asztalnyi pulóvert, majd mosolygott egyet és kiment." Egy másik pedig azt írta: Évekkel ezelőtt dolgoztam a Primarkban és volt olyan műszak, mikor inkább elbújtam a mosdóban, csakhogy ne kelljen újra hajtogatnom ugyanazokat a ruhákat." Az egyik kommentelő szerint azért törtéhet meg mindez csak ezekben az üzletekben, mert túl sok ruhát tesznek a boltba - írja a DailyStar.

