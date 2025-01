A síliftek világa csak addig tűnhet unalmasnak, amíg nem pillantunk a színfalak mögé

Egy sikeres síközponthoz nem csak hó, hanem sífelvonók is kellenek - megnéztük az Obertauern-i példát

Fotó: Origo

Ekkora pénz van a sífelvonók telepítésében

Milyen alapfeltételei vannak egy üzleti és turisztikai értelemben egyaránt sikeres síközpontnak? Az egyik természetesen az, hogy a hó – nem túlzás a kifejezés – a legjobb gépek üzembiztonságával azonos szintű megbízhatósággal álljon rendelkezésre a síszezonban. Ennek az ausztriai Obertauern nem csak megfelel, hanem tulajdonképpen túl is teljesíti, erről ebben a riportban olvashat. Az sem árt, ha az egyik leglátogatottabb síközpontban a helyiek és a más országokból érkező dolgozók gördülékenyen tudnak együttműködni a vendégek kiszolgálása érdekében.

S persze az sem baj, ha a síelni érkező látogatók tömegét – az említett síközpontban nagyjából 1 milliót ér el egy szezonban a vendégéjszakák száma – hatékonyan és gyorsan tudják eljuttatni a sípályákra.

Ennek tankönyvi esetét láttuk Obertauernben, ahol a síliftek tulajdonképpen összefüggő, a teljes síterepet a lécek lecsatolása nélkül körbesíelhetővé tevő rendszert alkotnak.

Ausztria egyik leghíresebb síközpontjában a sífelvonók megmutatják, milyen óriási jelentősége van a lifteknek napjainkban

Fotó: Origo

Az elérhető elemzések szerint

a síliftek piaca 100 millió dollár volt 2023-ban, 2031-re a mérete 194,3 millió dollárra, azaz közel 80 milliárd forintra emelkedik.

2024-től az átlagos éves növekedési ütem 11 százalékot fog elérni az előrejelzések szerint, ami lényegesen magasabb, mint a felvonókra várt 2,5 százalék.

A bővülést a sísport népszerűségének valamint a turizmus növekedése egyaránt hajtja majd, no és persze az, hogy a jelentős sí- és turisztikai központokban képesek és hajlandók is az infrastruktúra fejlesztésére. Kihívások ugyanakkor a piac számára, hogy a sífelvonók telepítése meglehetősen drága dolog, emellett szigorú szabályok vonatkoznak üzemeltetésükre, miközben a berendezéseket fel kell készíteni a klímaváltozás hatásaira, lehetőleg környezetkímélő működés mellett – úgy, hogy többségüket valójában csak az év egyik felében használják.

A világon jelenleg több mint 24 ezer sífelvonót tartanak üzemben. E hatalmas szám tükrében az éves piaci teljesítmény száma talán nem is tűnik jelentősnek, de ennek oka, hogy a sífelvonók nem éppen gyorsan elhasználódó fogyóeszközök.

Többségüket évtizedekre építik, újak telepítéséről pedig nem hoznak naponta igenlő döntéseket az ezért felelősök.

A legjobb osztrák síközpontok között jegyzett Obertauern-ben láthattuk, mit jelent az, ha a sífelvonók műfaját évtizedek tapasztalatával művelik magas szinten. Ebben a cikkben nem térünk ki a sífelvonók lehetséges osztályozási rendszereire, ezeknél technológiai vagy használói oldalról tekintve is különböző szempontok jelennek meg. Az Obertauern-i síközpontban is többféle felvonóval szolgálják ki a vendégeket, melyek mögött azonban így is kitapintható valamiféle közös nevező, ennek elemeit próbáljuk alább bemutatni.