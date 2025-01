Egyetlen dolgozó sem lesz a népszerű boltlánc új magyar üzletében

Az Auchan közleményében bejelentett kereskedelmi megoldás Nyugat-Európában és a tengerentúlon már egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mivel 0/24 órában kínál egyszerű és gyors vásárlási lehetőséget.

Az új üzletformátum mindössze 18 m2-es lesz, 0/24-es nyitvatartással. Fontos, hogy könnyű legyen installálni és később máshol is tesztelni lehessen a boltot.

A személyzet nélküli bolt a GDPR szabályok betartásával egy mesterséges intelligencia alapú kamerarendszerrel és súlyérzékelő polcrendszerrel működik majd. Az üzletbe az OkAuchan applikációval lehet belépni, és az applikáción keresztül lehet a vásárlási folyamatot lebonyolítani.

Az okos értékesítési pont a XI. kerületi Bártfai utca és Vahot utca sarkán fog állni Újbudán.

A tereprendezés már elkezdődött, és a vállalat a bolt felállításán kívül a közvetlen környezetébe fákat és cserjéket is ültet, továbbá felújítja a járdaburkolatot.

A vállalat által kiadott látványkép az új üzletükről

Fotó: Auchan Magyarország

Az autókat szikladarabok kihelyezésével igyekeznek távol tartani a természetes környezettől, amibe a bolt fahatású borításával illeszkedik be. A zöldítést márciusban fogják elvégezni, amikor már engedi az időjárás. Az Auchan Go környezeti hatását energiatakarékos megoldásokkal is igyekeznek minimalizálni.

A hazánkban újdonságnak számító bolti modell három fő célcsoportra koncentrál, és nekik, illetve a jogszabályi elvárásoknak megfelelően alakítja ki a kínálatot:

a parkot és a játszóteret használó családosoknak elsősorban gyerekeknek szánt harapnivalót, kekszeket és frissítőket kínálnak,

a sportolóknak izotóniás italokat és energiaszeleteket,

a közelben lakóknak pedig alapvető élelmiszereket kínálnak.

Az ételintoleranciával élők is találnak termékeket a választékukban.

Alkoholt és korhatárhoz kötött árucikkeket viszont nem lehet majd kapni a boltban, de a kedvelt sajátmárkás termékek itt is megjelennek.

„Ez az új formátum az Auchan Magyarország számára is egy kísérleti projektet jelent, amit majd több helyszínen is ki akarunk próbálni. Ezzel a megoldással az Auchan lesz Magyarországon az egyedüli kereskedelmi lánc, aminek egyszerre lesz a legkisebb, 18 m2-es, és legnagyobb, 1500 m2-es értékesítési pontja az országban a Dunakeszin működő áruházzal" – mondta el Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.