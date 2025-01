Szénbánya robbant fel, legalább száz a halottak száma

Az Egyesült Államok Pennsylvania államában található Centralia borzongató történetét sokan ismerik: a "pokol bejárataként", és hasonló ragadványnevekkel illetett település alatt 1962 óta elolthatatlanul ég az antracit típusú szén, füstfelhőkbe és mérges gázokba burkolva az elnéptelenedett várost. A lángoló szénbánya révén ismertté vált Centralia hihetetlen, mégis valós történetét az Origón ebben a cikkben olvashatja el. Egy másik államban, Illinois-ban azonban áll egy azonos nevű város, ahol 15 évvel a "pokol tüzének" fellobbanása előtt az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb bányakatasztrófája történt.

Centralia városát a mezőgazdasági termelésre alapították, de a közelben szénkészletek is találhatók, így szénbánya is létesült ott (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Szénbánya és mezőgazdaság: a vasút hozta létre Centralia városát

Az Illinois államban található Centralia városát 1853-ban alapították, eredetileg a közelben haladó jelentős vasúti összeköttetés kiszolgálására. A vasúttársaság által szorgalmazott városfejlesztés részeként üzletek nyitottak meg a mai város helyén, ahol a közelben zajló növénytermesztésből származó terményeket kínálták. A város első lakói német bevándorlók voltak.

S bár a város gazdaságának fő profilját a mezőgazdasági termelés határozta meg, az 1930-as években olajkitermelés is kezdődött a környéken, mely kiegészült a közeli, földfelszín alatt található széntartalék bányászatával.

A vasút szerepe egyébként még ma is jelentős a helyi gazdaságban, ahol a 2020-as adatok szerint nagyjából 12 ezren élnek. A mezőgazdasági termelés még mindig jelentős: szóját, gabonát, élőállatot szállítanak innen a felvásárlókhoz, de működnek a közelben feldolgozóipari üzemek (autóipari alkatrészgyártók, csomagolóanyagot gyártók), és van olaj- és földgázszállítás is. S persze szénbányászat is: az egyik legszennyezőbb és a munkaerőt leginkább igénybe vevő tevékenységhez borzasztó katasztrófa köthető 1947-ből.

20 órán át tartott a mentés a szénbánya poklából

Az Egyesült Államok történetnek az áldozatok számát tekintve ötödik legsúlyosabb szénbányászati katasztrófája 1947. március 25-én történt az 5. számú bányában a város közelében. A szövetségi Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó Bányabiztonsági Hatóság később közzétett adatai szerint a katasztrófa idején 142 ember tartózkodott a mélyben. A történetek rekonstrukciója szerint valódi pokol szabadult el odalent, melyből a felszínen dolgozók egy rövid ideig semmit nem érzékeltek, annak ellenére, hogy a mélyben egy robbanás indította el a borzalmakat.