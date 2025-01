Megkeserítik egy ember mindennapjait a Szex és New York rajongói

A tulajdonos elmondása szerint a háza bejárata a Sex és New York című sorozatban Carrie Bradshaw lakásaként jelent meg. A helyszínt egy fiatal, frissen végzős helyszín felkutató találta meg, aki az NYU Filmművészeti Iskolájából került ki, és ezt az ingatlant választotta az ikonikus forgatás helyszínéül. Ennek köszönhetően a fiatal szakember karriert építhetett a filmiparban, jelenleg pedig Emmy-díjas drámai sorozatok vezető producere - írja a Quartz.

A Greenwich Village Történelmi Kerületében található épületek műemlékvédelem alatt állnak, így minden építési vagy átalakítási munkához külön engedély szükséges.

A jelenlegi, egyszerű láncos korlát azonban nem bizonyult elegendőnek a rajongók távoltartására. A tulajdonos elmondása szerint az érdeklődők a nap bármely szakaszában gyülekeznek a lépcsőház előtt.

"Vakukkal fényképeznek, hangosan beszélgetnek, TikTok-videókat készítenek vagy csak ünneplik a pillanatot" – írta a tulajdonos a kapu telepítésére vonatkozó kérelmében.

Sokan tiszteletben tartják a meglévő korlátot, de mások átmásznak rajta, a lépcsőn táncolnak vagy pózolnak, esetenként még a bejárati ajtót is megpróbálják kinyitni. A tulajdonos azt is hozzátette, hogy a graffitik, illetve a bejárati ajtó károsítása már rendszeres problémává váltak.

A sorozat a mai napi nagyon népszerű

Fotó: Instagram.com/justlikethatmax/

Azok között, akik állítólag nem tartották tiszteletben a korlátot, Sarah Jessica Parker is szerepel, aki Carrie Bradshaw-t alakította a sorozatban. 2014-ben Parker figyelmen kívül hagyta a "Belépni tilos" táblával ellátott korlátot, és egy fotózást tartott új cipőkollekciója népszerűsítésére. A lakók akkori tiltakozása is rávilágított arra, hogy a sorozat ikonikus helyszíne továbbra is feszültséget okoz a közösség számára.

A tulajdonos a Műemlékvédelmi Bizottság elé terjesztette kérelmét, amelyben egy öntöttvas kapu telepítését kéri. A kapu célja az lenne, hogy megóvja az otthonát a rajongók túltengő lelkesedésétől, miközben az ingatlan összhangban marad a környék történelmi jellegével.

A helyi hatóságok döntése még nem született meg, de a történet jól mutatja, hogy a popkultúra milyen hosszantartó hatással lehet egy adott környezet mindennapjaira.