Az „új Kesjár Csaba” felkutatására és F1-be juttatására indult tehetséggondozó program

Weingartner Balázs (b), a HUMDA Zrt. igazgatósági elnöke és Zentai Péter, a „Road to F1” (Út az F1-be) projekt nagykövete a magyar autós és motoros tehetséggondozó program programnyitó sajtótájékoztatóján, a budapesti Continental Citygolf Clubban 2025. január 22-én (Fotó: Háfra Zsolt/Hilaris)

Fotó: HAFRAZS

– Miért éppen az F3 Európa-kupában versenyző Hideg Ádám és a brit Formula-4-ben induló Molnár Martin felkarolására, támogatására esett a választásuk?

– A pilóták kiválasztása egy négyéves program fontos mérföldköve. Már öt éve, a HUMDA alapításakor megfogalmaztuk azt, hogy szükség van egy tehetségkutatási és támogatási programra, amely eddig hiányzott Magyarországon az autósportból. Hideg Ádámot és Molnár Martint több mint száz jelentkező közül választottuk ki a magyar Fit4Race segítségével, amely kifejezetten a fiatal sportolók alkalmasságát vizsgálja, úgy erőnléti, mint pszichológiai szempontból. Hálával tartozom túraautó-világkupa-győztesünknek, Michelisz Norbertnek és gyorsasági motoros világbajnokunknak, Talmácsi Gábornak, akik szakmai szemmel segítettek a legnagyobb autós, illetve motoros tehetségek kiválasztásában. E mögé egy

olyan speciális edzésmódszert tudtunk felállítani a Ft4Race segítségével, amelyben metrikus adatok segítségével mértük fel a jelentkezők alkalmasságát, fejlődési lehetőségeit.

Hideg Ádám a spanyol Formula–4-es bajnokság mellett az F3 EuroCupban versenyez 2025-ben, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség támogatásával (Fotó: Simon István/Origo)

Fotó: Simon István/Origo

– A „Road to F1” (Út az F1-be) program mellett elindult a „Road to MotoGP” program is. A kétkerekű szakágban kik számíthatnak támogatásra?

– Ebben a programban három tehetséges fiatal motoros, Varga Tibor, Farkas Kevin és az amerikai-magyar Rossi Moor pályafutásának egyengetését karoltuk fel. Tibor idén teljes szezont megy az elektromos hajtású Moto-E bajnokságban, és jelenleg azon dolgozunk, hogy Kevin és Rossi pedig a Moto3-ban vagy a Moto2-ben kaphasson lehetőséget. Idén augusztusban, 33 év után újra lesz gyorsasági motoros Magyar Nagydíj, és az a célunk, hogy a két magyar szabadkártyával indulhasson a Balaton Ringen. Ha ez sikerül és jól szerepelnek, 2026-ban ők is teljes szezont futhatnak. A motoros csomagban a Superbike-vb is szerepet kapott, azon dolgozunk, hogy ott is lehetőséget kapjon egy magyar tehetség 2025-ben. A Superbike esetében valamivel jobban a lehetőségeink, hiszen ide egy jó „endurance” (hosszú távú) képességekkel rendelkező motoros is bekerülhet, mint például Görbe Soma vagy Kovács Bálint.