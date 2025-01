Erre senki nem számított: együtt jutott a csúcsra a Temu és a Shein

Képzeletbeli koronát kapott a Temu és a Shein, miután az alkalmazásaik lettek a legtöbbet letöltött mobilapplikációk iPhone készülékekre az Egyesült Királyságban idén – írja a Retail Gazette. A két online kiskereskedelmi platform appjai más országokban is népszerűek voltak, közülük a Temu alkalmazása az Egyesült Államokban, Németországban, Spanyolországban, Írországban, Ausztráliában, Dél-Koreában és Mexikóban is az Apple Store-ból legtöbbet letöltött alkalmazások listáján szerepel. Olaszországban, Franciaországban, Japánban és Kínában emellett a második helyen végzett a letöltési versenyben.

Fotó: Unsplash / appshunter.io

Ezek az eredmények amellett is figyelemreméltók, hogy a Shein és a Temu eddig lényegében minden nemzetközi piacon nagyon hamar sikeres lett.

A Temu 2022 szeptemberében kezdte meg működését az Egyesült Államokban, míg a brit piacon tavaly jelent meg. Jelenleg mintegy 80 országban vannak jelen a nemzetközi piacon.

A piacnyerési lendület pedig nem csökken. Ahogy az Origo megírta, a Temu nemrég bejelentette, hogy magánszemélyeknek is megnyitja online eladói terét az Egyesült Államokban, feltehetően részben arra válaszul, hogy az Amazon elindította saját, a Temu működési modelljéhez hasonló online piacterét. A lépés időzítése aligha véletlen: közeledve a karácsonyhoz, globálisan is felpörög a kiskereskedelem, ezen belül az online értékesítés is.

Maradva a brit piacon, miként arról beszámoltunk, a Temu új lépésre készül az élesedő piaci versenyben. Most épp a brit székhellyel bíró kiskereskedőket győzködi arról, hogy termékeiket az online piacterén keresztül értékesítsék. A vállalat rövid, akár egy napon belüli kiszállítási határidőt vállalva próbál minél több kereskedőt megnyerni a kezdeményezésnek, nem titkoltan azzal a céllal, hogy tartani tudja a lépést a hagyományos brit kiskereskedőkkel, melyek fizikai boltjaikban jelentős forgalmat bonyolítanak az év ezen időszakában.

A Temu azokkal a helyi cégekkel lépne partnerségre, melyek helyben készült termékeket kínálnak, például bútorokat, kempingfelszerelést, esőkabátokat, konyhai eszközöket. Ezeknek a Kínából történő szállítása túlságosan drága lenne ahhoz, hogy a Temu tartani tudja az általa vállalt, viszonylag rövid kiszállítási határidőket, ezért a cég helyi raktárkészletekkel rendelkező partnerekkel kívánja erősíteni e termékkörök forgalmát. Ezt viszont a Temu a vásárlók felé rövid határidejű kiszállításként kommunikálja.