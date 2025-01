Ezekért a termékekért rohanják meg most a Lidlt

A Lidl akciós újságja szerint mától többek között kedvező áron vásárolható meg a Silvercrest Kitchen forrólevegős fritőz, aminek 8 előre beállítható programja van, LED érintőképernyője, illetve 60 perces időzítője is.

A Promotions.hu cikke szerint

a konyhai felszerelések és kisgépek között megtalálható még az akcióban a Silvercrest Kitchen mikrohullámú sütő 6 teljesítményfokozattal, és könnyen kezelhető forgószabályozóval az idő és teljesítmény beállításához.

Kiemelhető a Singer varrógép is többek között 32 öltésfunkcióval, varró-, díszítő- és overlock-öltések varrásához és eltisztázáshoz, valamint automatikus szálbehúzás és szálfeszítés funkciója is van, mindezeken túlmenően vastag anyagok varrására is alkalmas.

A hétfőtől kezdődő akciók közül figyelmet érdemelnek a fürdőszobai kiegészítők, köztük az akciós egykaros csaptelepek, emellett elemes fogkefét, és újdonságként 5 vágófejes fejborotvát is kínálnak kedvező áron.

Képünk illusztráció!

Fotó: Damian Lugowski / Shutterstock

Ahogy az Origo is beszámolt róla, tavaly olyan üzletet nyitott a Lidl, amilyen addig még nem volt Magyarországon.

Az áruházlánc első szerszámmintaboltja, a Parkside Biatorbágyon, a Premier Outletben várja a vásárlókat.

Az outletben kizárólag a már jól ismert otthoni szerszámok és asztalos, illetve más barkácsmunkákra is alkalmas termékek (fúrógépek, elektromos gyalupadok, sarokcsiszolók) mellett speciális gépek és árucikkek érhetők el. A szaküzletben a termékeket legalább 30 százalékkal (kivéve az akkumulátorokat) csökkentett áron lehet megvásárolni. Mindazonáltal a Parkside termékek továbbra is megtalálhatók a Lidl mind a 207 áruházában.

Noha sok vásárló fenntartásokkal viszonyul a cég saját márkás szerszámjaihoz, a Tudatos Vásárlók Egyesülete az akkumulátoros fúró-csavarozójukat tesztelte, amelyből az derült ki, hogy a termékeik felveszik a versenyt a drágább márkákkal is. A teszteredményeket itt elolvashatja.