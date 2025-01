Trump szerint a Microsoft a TikTok megvásárlásáról tárgyal

Arra az újságírói kérdésre, hogy az amerikai technológiai óriás érdeklődne-e az alkalmazás iránt, Trump azt válaszolta:

Igen

– majd hozzátette, hogy több cég is nagy érdeklődést mutat a TikTok iránt.

Trump és elődje, Joe Biden is évek óta próbálja rákényszeríteni a TikTok kínai anyavállalatát, a ByteDance-t, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva adja el a céget. Donald Trump a múlt héten aláírt egy végrehajtási rendeletet is, amelyben – a Biden-adminisztráció által meghozott döntést – TikTok-ra vonatkozó betiltást késlelteti – számolt be a BBC.

Annak ellenére, hogy a TikTok 75 napos haladékot kapott a tilalom előtt, Trump volt az első elnök, aki nyomást gyakorolt a ByteDance-re, hogy adja el az alkalmazását.

2020 augusztusában a ByteDance felkereste a Microsoftot, mint lehetséges vevőt – amit az amerikai cég vezérigazgatója később „ a legfurcsább dolognak ” minősített. Később a TikTok a rivális Oracle-t választotta potenciális partnernek, bár ez az üzlet végül nem jött létre.

Trump korábban elmondta, hogy több féllel is tárgyalt a TikTok megvásárlásáról, és várhatóan a következő 30 napon belül döntést születik az alkalmazás jövőjével kapcsolatban.

Korábban az amerikai elnök felszólalt a republikánus politikusok floridai összejövetelén, és beszélt a TikTok tervezett eladásáról.

Meglátjuk, mi történik. Sokan licitálnak majd rá

– mondta.

Korábban a TikTok megvásárlásával kapcsolatba hozható nevek közé tartozott a milliárdos Frank McCourt és a kanadai üzletember, Kevin O'Leary.

A világ legnagyobb YouTubere, Jimmy Donaldson – más néven MrBeast – szintén azt állította, hogy beszáll a versenybe, miután számos befektető felvette vele a kapcsolatot egy korábbi tweet után, amelyben jelezte, hogy érdekli a dolog.