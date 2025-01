Túrós csuszából készült finomság lehet a dubaji csoki kihívója - videó

Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászműhelyében elkészítette a túrós csuszás fehércsokoládét, melyet egy videóban be is mutatott, már csak arról várja a közönség véleményét, hogy pörccel vagy pörc nélkül lenne-e kedveltebb a rendhagyó édesség – ha az ínyencek elé kerülne.

Különlegességek készülnek a nagykanizsai desszertséf műhelyében

Fotó: JD Manufaktúra

Hihetetlenül népszerű lett a dubaji csokoládé

Karácsony előtt már a bejgli népszerűségét is lekörözte és várólistás lett a dubai csoki Jakabfi Dávid nagykanizsai műhelyében. A dubaji csoki nemzetközi népszerűsége és elterjedése jelentős hatással volt a világ csokoládépiacára is és a hazai fogyasztást is jelentősen élénkítette.

”A csokoládé világpiaci ára egyre emelkedik, az a tendencia figyelhető meg, hogy egyre inkább luxuscikké válik. Ugyanakkor egyre keresettebbek a minőségi alapanyagból készült termékek. Mi rekordokat döntöttük a csokoládékészítésben. Míg a korábbi években átlagosan 100 kilogramm csokoládét használtunk, az elmúlt néhány hónapban pedig már közel másfél tonnányi alapanyagra volt szükségünk, pisztáciából pedig fél tonnát használtunk fel. Készítettünk 800 grammos, aranyrúdra emlékeztető dubai csokit is” – árulta el Jakabfi Dávid.

A dubajicsoki-őrület, az újdonság iránti világméretű kereslet a desszertalkotók fantáziáját is megmozgatta. A nagykanizsai cukrászműhelyben például készült már túrós csuszás fehércsokoládé is, melyet egy videóban mutatott be Jakabfi Dávid, a közönséget kérdezve arról, hogy szalonnával vagy szalonna nélkül kóstolnák-e szívesen (a videó cikkünk végén megtekinthető).

A túrós csuszás csoki is lehetne világhírű

„Folyamatosan mérem fel az emberek igényeit a közösségi médiában. A túrós csúszás csokit a Bajszi tészta lebbencstésztájából készítettem el” – idézte fel Jakabfi Dávid. A desszertséf szerint egyelőre csak a tréfa kedvéért alkotta meg ezt az édességet, bár nincs kizárva, hogy a vásárlók is találkozhatnak majd vele. Ám amíg ez kiderül, addig is van sok megvalósított és termékfejlesztés alatt álló kreatív ötlete.

A cukrászmester elmondta: „A dubai csoki sikere után a magyar ízekre szeretnénk összpontosítani. Így táblás formában nagy sikere van a napokban bemutatott csokoládéba burkolt Rigó Jancsis macaronnak, és igen kedvelt az étcsokoládé karamellel és ropival, a karamellás tejcsokoládé ropival, az egész mogyorós ét-, tej-és fehércsokoládé.” A patissier a tradicionális hazai ízek jegyében újabb termékfejlesztésekbe is kezdett: a zserbós, a túrógombócos és a mákos-szilvás réteses, valamint az őrségi tökmagolajos – málnás táblás csokik is hamarosan az újdonságok között lesznek – derül ki a közleményből.