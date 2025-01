Vaddisznó rémisztette halálra a vásárlókat egy szupermarketben

Egy indiai szupermarketben halálra rémisztette a vásárlókat egy vaddisznó, mikor a hatalmas állat berohant a botba.

Az üzelet egyik dolgozója a telefonjával több képet is készített az esetről, amelyeken jól látszik, hogy

az ott tartózkodó vásárlók megpróbálnak fedezékbe vonulni az állat elől, ami közben több polcot felborított, aminek a következtében számos termék a földre esett és összetört, így a boltban hatalmas kár keletkezett.

A megvadult vaddisznó miután káoszt okozott ugyanazon az üvegajtón keresztül távozott, amin bement az üzletbe és elindult a Kumbala School Road felé. Ott senkire nem támadt rá, azonban a járókelőket megdöbbentette a vadállat látványa, sőt, többen felháborodtak az eseten. Ugyanis a vaddisznó támadások egyre súlyosabbak a környéken.

A támadások miatt a lakosság a kormányhoz fordult, mivel úgy érzik, ők nem tehetnek semmit a probléma megoldásának érdekében. Ezek után a Manjeswaram, a törvényhozó gyűlés tagja, a közgyűlésben beszámolt az emberek problémájáról, majd az erdészeti miniszter ígéretet tett arra, hogy intézkedni fognak az ügyben. - írja a Mirror.

2019-ben Szilágysomlyón kergettek be a kutyák egy vaddisznót a faluba. Az állat egy bolt előtt kikapta egy nő kezéből a táskát és meg is harapta a combját. A feldühödött vaddisznó később egy férfira is rátámadt, neki kisebb sérülései lettek.

Néhány éve Rómában ejtette zsákmányul egy nő megpakolt bevásárlószatyrát egy csapatnyi vaddisznó egy élelmiszeráruház parkolójában. A kisebb példányok ott helyben nekiálltak lakmározni, a nagyobbak felkapták, amit értek, és elfutottak.

Tavaly novemberben pedig egy honkongi tengerparton keltett nagy riadalmat egy vaddisznó. Az állat hirtelen jelent meg a strandolók között, odaszaladt egy fához, felkapta egy turista táskáját és elrohant vele.

Ahogy azt korábban megírtuk, Kanada területéről átvándorló szuperdisznók okozhatnak gondot az Egyesült Államok több északi államában. Kutatók figyelmeztetnek arra, hogy a különös állatok rengeteg kárt okozhatnak, és az emberekre is veszélyt jelenthetnek.A tanulmányt jegyző kutatók szerint a szupersertések amerikai beáramlása esetén sokkal rosszabb vár az amerikai mezőgazdaságra, mint amivel most együtt kell élniük a farmereknek és gazdálkodóknak, mivel a szupersertések váhatóan nagyon komfortosan fogják érezni magukat az északi, hidegebb klímájú északi államokban. Az adatok szerint a vaddisznók évente 2,5 milliárd dollár kárt okoznak az amerikai mezőgazdaságban.