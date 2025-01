Bárki kipróbálhatja, hogyan boldogulna a világ legnagyobb vágóhídján

Már nagyjából másfél évtizede tartott a Vadnyugat korának nevezett, a konszenzus szerint az 1900-as évek elején lezárult időszak marhacsordástul, cowboy-ostul, intenzív vasúti építkezésestül, amikor 1865-ben a Nagy Tavaknál, a Michigan-tó jobb partján, Chicagóban megnyílt a Union Stockyards néven ismertté vált hatalmas, és később egyre nagyobbá növő létesítmény. Nehéz egyetlen kifejezéssel leírni, mi volt az eredetileg vasútmágnások és vállalataik által alapított Union Stockyards, mely fénykorában egyszerre volt több ezer karám állatainak otthona, majd mészárszéke, később pedig – a csomagolási technológiák és a fagyasztás terjedésével – húsipari központja. A leginkább talán kolosszális vágóhídnak nevezhető Union Stockyards történetével könyveket lehetne megtölteni. Most néhány érdekességet mutatunk be a világ valaha volt legnagyobb vágóhídjáról, és aztán arról is írunk röviden, hogyan sikerült az abból készült, a közelmúltban megjelent társasjáték.

Légifelvétel, amely az Union Stockyards nyitott karámait és épületeit mutatja Chicagóban, Illinois államban (1941. július)

Fotó: Getty Images

Ez a közös a hús- és az olajiparban

"Amerika megteremtette a modern marhahúst, ugyanakkor, amikor a marhahús modernné tette Amerikát" – írja az amerikai húsipar az ország történetére gyakorolt hatásával foglalkozó könyvében Joshua Specht, arra utalva, hogy az Egyesült Államok elsősorban marhatartásra alapozott húsiparának kiépülése az ország egészének modernizációjában megkerülhetetlen szerepet játszott. Az észak-amerikai kőolajipar – megállapodás szerinti – 1859-es indulását nem csak az ország történetében, hanem a globális ipartörténetben is az egyik legjelentősebb eseményként jegyzik, ám emellett talán kevesebb szó esik arról, hogy

az egykor a világ legnagyobb vágóhídjaként üzemelő Union Stockyards és hasonló létesítmények nélkül valószínűleg szintén más irányt vett volna a gazdasági fejlődés.

Mert bár nagy vágóhidak Chicagótól nyugatra is működtek – Kansas és Missouri állam területén is akadt néhány jelentős telephely –, a valaha volt legnagyobb amerikai modern húsüzem a Szelek Városában létesült. A vállalati nevén Union Stock Yard & Transit Co., vagy egyszerűen csak "The Yards" 1865-ös, karácsony napján történt megnyitását követően folyamatosan modernizálódott, fénykorában 1,52 km2-et ért el kiterjedése, 2.300 karámjában egyszerre 21 ezer marhát, 22 ezer juhot, és 75 ezer sertést őriztek.