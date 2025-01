Halálvarjak tesznek tönkre egy országot, már a turizmust fenyegeti az invázió

Nagyon súlyos fenyegetéssé váltak az indiai varjak Kenya egyes vidékein. A kenyai vadvédelmi törvény alapján ezek a madarak kártevőnek számítanak, és ahogy az Africanews tudósításából kiderül, az állatok egyértelműen rászolgálnak besorolásukra: károkat okoznak a vidéki gazdálkodóknak, felborítják a helyi ökoszisztémák egyensúlyát, és most már attól is tartani kell, hogy miattuk a külföldi turisták száma is csökkenhet.

Képünk illusztráció

Fotó: Thinstock

Tartani kell az indiai varjaktól

Kelet-Afrikában több mint száz évvel ezelőtt, az 1890-as évektől kezdték szaporítani a varjakat azért, hogy segítsenek kezelni a régió fejlődésével párhuzamosan növekvő szemét mennyiségét. Ám a madarak száma azóta a többszörösére nőtt, és különösen a tengerpartok mentén élnek nagyobb populációkban.

Számukat Kenyában 700 ezerre becsülik, és már pusztán ebből fakadóan is mind komolyabb, sőt, egyre veszélyesebb tehertételt jelentenek az országnak.

Például egy kenyai gazdálkodó arról számolt be, hogy korábban magától értetődő volt, hogy élőállatainak eleségét kiteszi a szabad ég alá, ám amióta környékükön megjelentek a kártékony madarak, fenekestül felfordult az addigi gyakorlat, mert a varjak megették azt, amit a baromfiknak illetve a sertéseknek szánt. Olyannyira, hogy az elkeseredett farmernek végül állatai egy részét el is kellett adnia, egyszerűen azért, mert nem volt mivel etetnie őket.

De nem csak a gazdálkodóknak kell tartaniuk a varjak felbukkanásától. Watamu népszerű nyaralóhely Mombasától északra, az Indiai-óceán partján, ahol már a hoteleknek kell harcot vívniuk a támadó varjakkal. A madarak ugyanis közvetlenül a vendégek tányérjairól próbálnak ételt lopni, és azt is képesek felmérni, hogy ebben a szituációban a gyerekekkel könnyebb dolguk van.

Ám a madarak nem csak étel lopnak, hanem közben támadnak is, ezzel a sérülések kockázatának teszik ki a vendégeket.

A szállodák üzemeltetői attól tartanak, hogy az agresszív varjak jelenléte hamarosan a vendégek számának csökkenéséhez vezet, ami érzékenyen érintené a térség, tágabban pedig az egész ország gazdaságát.