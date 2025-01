Elképesztő statisztikákat tettek közzé a világ legbüdösebb gyümölcséről

Elképesztő erősödést produkált a kínai kereslet a duriánra, amit a thaiföldi mezőgazdasági termelés alig bír követni - derül ki az NZZ-n megjelent riportból.

A durián kínai importja 2019-ben 1,6 milliárd dollár volt, ami 2024-re négyszeresére, 6,4 milliárd dollárra, azaz nagyjából 2,5 ezer milliárd forintra nőtt.

A gyümölcs darabjának átlagos eladási ára dollárban kifejezve öt éve még 2,3 dollár volt, azóta viszont ez is a többszörösére, 8,6 dollárra nőtt.

A durián a világ legbüdösebb gyümölcse, de Kínában nem győznek abból eleget importálni

Ráadásul a kínai importálók igyekeznek rávenni a beszállító országok termelőit, így a thai gazdálkodókat is eladási áraik leszorítására. A kínaiak azzal érvelnek, hogy Délkelet-Ázsiában számos országban jelentős a durián termesztése, így lényegében a beszállítói árak versenyeztetésével akarják elérni azt, hogy a thai gazdálkodók nyomott áron szállítsanak. Ugyanakkor a gyümölcsöt termesztik Kínában is, bár az ottani mennyiség messze nem képes kielégíteni a keresletet az orrfacsaró szagú gyümölcs iránt. Ennek részleteit ebben a cikkünkben találja, ahogy arról is írtunk, hogy a kínai fogyasztók elképesztő igénye a durián iránt a korábbi években regisztrálható volt. Duriánnal ízesített chips mellett pizzához, salátákhoz, de még vajhoz is hozzáadják.

Thaiföld mellett elsősorban Malajzia a piac ellátója a térségben őshonos növény terméséből. Érdekesség, hogy a kellemetlen szaga és a turisták körében gyakran bizalmatlanságot keltő megjelenése miatt a gyümölcsöt az ország számos kereskedelmi egysége és szállodája kitiltotta belső tereiből. Sok étteremben ugyanakkor nagyon kedveltek a duriános menük.

A duriánt Thaiföldön májustól júniustól szüretelik, a termés általában emberfej nagyságú, és formáját tekintve leginkább egy tüskés amerikaifoci-labdához hasonlít.

A termést gyakran "a gyümölcsök királyának" is nevezik, mivel bár illata sokakat elriaszt, élettani hatásai kifejezetten kedvezőek, és azok közül, akik fogyasztják vagy kóstolják, sokan egyetértenek abban, hogy emellett még ízletes is. Ráadásul a szakértők hangsúlyozzák: nem minden termés egyformán büdös, egyes fajtáinak szaga mérsékeltebb, mint az igazán bűzös példányoké.