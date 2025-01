Nagy változás jön a világ legszebb kávéházánál, a New York Cafénál

Márciustól éjjel is nyitva lesz a világ legszebb kávéházaként számon tartott, 130 éves Erzsébet körúti New York Café, ahol már minden nap hosszú sorok kanyarognak a bejutásra váró turisták sokasága miatt. Évente több mint egymillióan látogatnak el a New York Kávéházba.

A New York Kávéház alapításának 130. évfordulója alkalmából tavaly december végétől idén január 6-ig elindítottak egy éjjeli teszt próbaidőszakot, ami alatt kiderült, hogy a vendégek nagy örömmel foglalták el a kávéházi asztalokat éjfél után is, ezért ma bejelentették, hogy márciusban már csütörtöktől vasárnapig éjszakai nyitvatartással és éjszakai kínálattal is várja vendégeit Budapest ikonikus kávéháza, a New York Café. Az ünnepi időszakra eső tesztüzemet egyébként még a New York kávéház 130. évfordulós eseményén jelentették be a létesítmény vezetői - számolt be róla a Világgazdaság. "A tapasztalatok szerint az esti aktív programokhoz kapcsolódott a New York éjszakai látogatása, főként csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap telt meg a kávéház" – mondta Szabó Csaba, a New York Kávéház általános igazgatója, Eventrend Group partner. A New York Café a világ legszebb kávéháza

Fotó: Shutterstock Az éjszakai nyitvatartás idején bárzongorista szórakoztatja majd a közönséget, miközben a kávéház éjszakai hangulathoz illeszkedő díszvilágítást kap. Beköltözik El Asmodáj, a homlokzaton található fáklyatartó démon életnagyságú figurája is, hogy fotók kedvelt résztvevője legyen, a turisták legnagyobb budapesti kedvencei közé kávéházban különleges szelfipontokat is kijelölnek. A New Yorkban naponta 2500-3000 vendéget szolgálnak ki, ez évente 1 millió feletti vendégszámot jelent, ami hatalmas szervezettséget kíván. Az Eventrend Group nettó árbevétele 2024-ben elérte a 25 milliárd forintot.

