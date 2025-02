Ezek a legjobban kamatozó bankbetétek

A Balla Ingatlan napokban kiadott közleménye szerint egyébként az ingatlanpiaci áremelkedések már tavaly ősszel elindultak, azzal párhuzamosan, hogy ősszel a vártnál lassabb volt a piac. Az áremelkedés mértéke néhány hónap alatt elérte a 10 százalékot, de bizonyos szegmensekben még a 15-20 százalékos mértéket is. Az idei év elején viszont megkezdődött a tapogatózás – habár a bizonytalanságot továbbra is érezni –, mivel mindkét oldalon szembesülnek azzal, hogy – egyelőre legalábbis – túlzóak voltak a várakozások az ingatlanpiacra érkező pénzekkel, nagyrészt az állampapírpiacról érkező összegekkel kapcsolatban.

Megkérdezett szakértőink számítanak arra, hogy az állampapírokból érkező pénz egy része megjelenik az ingatlanpiacon, de kijelenthető az is, hogy egyúttal önmérsékletre is intenek a kérdésben, úgy vélve, hogy nem az lesz a likviditás fő felszívó ereje. Az ingatlanszakma pedig már arra készül, hogy a most bőségesnek tekinthető, a lakosság oldalán jelentkező pénzforrások el fognak apadni, hiszen az állampapírpénzek nem érkeznek egész évben.

Amikor ingatlanba fektetjük a pénzünket, akkor talán arra a formájára gondolunk elsőként, amikor egy lakást (megszerzése után) bérbe adunk, adott hozamot remélve az utóbbi nagyjából egy-másfél évtizedben csúcsra futott, a jövedelmi viszonyokhoz képest magas (de Európában messze nem az élmezőnybe tartozó) bérleti díjakból (és esetleg az ingatlan későbbi értékesítéséből).

Budapest, Jász utcai ingatlanok teraszai (2022-es felvétel)

Miként azonban Pozsgai Gábor, a Gránit Alapkezelő értékesítési vezetője felhívja rá a figyelmet, azok is dönthetnek ingatlancélú befektetés mellett, akiknek nem célja vagy nincs lehetősége saját ingatlant befektetési céllal vásárolni (az általunk megadott 25 millió forint körüli befektethető összeg eleve lehatárolja a lehetőségeket erre). Számukra az ingatlan befektetési alapok ajánlhatók, melyek elősegítik a portfólió diverzifikálását is, amiről összeállításunk elején szó esett.

A Gránit Alapkezelő szakértője szerint az ingatlan befektetési alapok gyakran ellentétesen mozognak a részvény- és kötvénypiacokkal, így kiegyensúlyozzák a portfóliók teljesítményét.

Így a csekélyebb tőkével rendelkezők, illetve az ingatlanpiachoz közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezők számára is ajánlható.

Pozsgai Gábor szerint ezek további előnye, hogy nem csak lakóingatlanokat tartalmaznak, hanem ipari-logisztikai ingatlanokat, szállodákat, bevásárlóközpontokat, így tehát befektetési eszközként önmagukban diverzifikáltak.

Ha valaki a befektetései során nem rövid távra, hanem több évre optimalizál, számára mindenképpen javasoljuk a szocho- és kamatadó-mentes ingatlanalapokat

– jelezte Pozsgai Gábor.