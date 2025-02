Érkezik az 1700 milliárd forint, mutatjuk, hogy mit kínálnak most az állampapírok

Hasonlóan értékeli a mostani helyzetet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője, aki szerint az inflációt kamatprémiummal felülajánló PMÁP konstrukció a magas inflációs időszakban szinte minden befektetői réteget magához vonzott, hiszen még az olyan kockázatos, ám szép hozamokra is képes piacok, mint a részvénypiac vagy az ingatlanpiac sem feltétlenül ígértek nettó 20 százalékos éves hozamot, ellentétben a kockázatmentes állampapírral.

Az PMPÁP jelentőségét jól mutatja, hogy különböző sorozataiban közel 7000 milliárd forint lakossági pénz volt 2025 januárjában

– emlékeztetett Karagich István.

Ennek az időszaknak azonban a szakértők szerint vége: a magasabb hozamokat keresők más befektetési formákat választanak pénzüknek, míg az állampapíroknál továbbra is a kockázatmenetes befektetések iránt érdeklődők lesznek jelen.

A fentiekkel egybehangzóan értékelt Muhi Gergely az Equilortól: "A lakossági állampapírok közül a tavaszi kamatforduló után jelentősen lecsökken a korábban slágernek számító PMÁP sorozatok kuponja. Ennek következtében a korábbi két számjegyű kamatok helyett csupán 3,95-5,2 százalék közötti kamatokra számíthatunk." Szerinte azonban bár a régiós részvénypiacon találni jó ajánlatokat, a portfólió kiegyensúlyozása miatt pénzünk egy részét továbbra is érdemes állampapírokban tartani.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Mekkora vonzerőt jelenthetnek az állampapírok?

A Blochamps elemzője szerint kérdés, hogy a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozata, aminek az átlagkamata a korábbi 4,95 helyett most 6,25 százalék, elég vonzó ajánlat lesz-e egy "több száz milliárdos randevúra", vagyis ez az ajánlat el tudja-e vonni a figyelmet más, kecsegtetőbb formáktól, aminek lehetőségét Muhi Gergely is említette. Ez ezért is érdekes, mert mint Gergely Péter kiemeli, a startpisztoly ugyan eldördült, de

egészen 2025. július 25-ig eltart majd az PMÁP sorozatainak kamatfizetési időszaka.

A 2025. január 20-tól elkezdődött, évi 17,6 százalékos kamatot, plusz 0,25-1,5 százalék közötti kamatprémiumot fizető sorozatok közül eddig két sorozat váltott alacsonyabb, évi 3,7 százalékos kamatra. További 18 ilyen sorozat van még hátra ebben az évben.

A szakértők szerint a kamatkifizetésekben az első igazi csúcs most februárban jöhet.

Vagyis a pénzüknek új befektetési lehetőséget keresők érdeklődése most már pillanatok alatt intenzívvé válhat.