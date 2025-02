Pénzt von le a vásárlóktól az Aldi az üzletbe lépéskor

10 fontos letéti összeget (kb. 5.000 forint) von le a vásárlóktól az Aldi pénztárgépmentes, automatizált folyamatokkal működő boltja a bankkártyákról az Egyesült Királyságban Greenwichben akkor, amikor a vásárló az üzletbe lép. A meghökkentő új fejlesztést egyelőre kísérleti jelleggel vezették be.

A Blikk a GlasgowLive alapján azt írja, hogy az Aldi a bejáratnál egy üzenetben tájékoztatja a belépő vásárlókat a zárolásról, ám a zárolásra kerülő összeget csak a bankkártya érintésekor jeleníti meg.

A beszámoló szerint a szokatlan megoldáson felháborodó vásárlókat nem önmagában a zárolás ténye, hanem az dühítette fel, hogy annak összegét előzetesen nem jeleníti meg a kijelző.

S bár a 10 fontot a távozáskor az árucikkek kifizetésekor a rendszer figyelembe veszi, azaz már kifizetett összegként levonja a végösszegből, azoknak a vásárlóknak, akik ennél kisebb értékben vagy épp semmit sem vásárolnak, néhány munkanapig várniuk kell a visszatérítésre.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A diszkontlánc érintett üzletében mesterséges intelligenciával működő kamerák segítségével követik nyomon, hogy a vásárlók mit vesznek le a polcokról, és távozás után ennek fényében vonnak le pénzt a kártyájukról. Azt a vállalat képviselője is megerősítette, hogy csak azok a vásárlók használhatják ezt a különleges megoldással működő üzletet, akik hajlandók telefonjukra a cég Shop and Go alkalmazását telepíteni.

A megoldás más piacon való bevezetéséről egyelőre nincs információ.