A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön igényelhető, ezek együttes összege 3.000.000 és 6.000.000 forint között lehet. Azok élhetnek a lehetőséggel, akik 5000 fő alatti kistelepüléseken laknak. 2007 előtt épült ingatlanok felújítására is lehet pályázni, például nyílászáró cserére, épület szigetelésre és a fűtés korszerűsítésére. A kormány arról is döntött február elején, hogy nyugdíjasok is részt vehetnek az új otthonfelújítási programban, a pénzt ingatlanfelújításra, többek közt energetikai korszerűsítésre is felhasználhatják.

A fűtési rendszerek korszerűsítése nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményezhet, hosszú távon pedig az ingatlan értékét is növeli

– hangsúlyozta a Gree hőszivattyúk kereskedelmi igazgatója, ifj. Korcsok Gábor. „A korszerűsítés ára több tényezőtől függ, nehéz pontos összeget meghatározni, de mindenképpen több millió forinttal kell számolni.”

Magyarországon a lakóingatlanok nagyjából negyede klímával ellátott (illusztráció)

Fotó: Major Kata - Origo

Légkondicionáló és hőszivattyú most akár féláron!

A Vidéki Otthonfelújítási Program klímaberendezés beépítésére, cseréje, fűtési rendszer kialakítására, korszerűsítésére is igényelhető, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, köztük hőszivattyús rendszerek beépítését.

„Ha például a radiátoros fűtést szeretnénk kiváltani, vagy a gázkazánt cseréljük le modernebb, környezetbarát megoldásra, például hőszivattyúra, akár 3-4 millió forint is lehet egy teljes rendszer kiépítése. A legmodernebb hőszivattyús rendszerek nemcsak a fűtést, hanem a hűtést is biztosítják, bár drágább a telepítésük, de energiahatékonyabb megoldást jelentenek, mint a gázkazánok, utóbbiak az uniós előírás miatt már nem is támogathatók az új otthonfelújítási programban” – magyarázta a Gree szakembere.