Az Amazon új üzletet nyit; nem fogja kitalálni, miket árulnak majd

Az Amazon megnyitja első szépségápolási és egészségügyi termékeket forgalmazó üzletét Olaszországban. A Milánó belvárosában található bolt az e-kereskedelmi óriás legújabb kísérlete a hagyományos kiskereskedelemben, amely a személyes gondoskodás és szépségápolás növekvő piacát célozza meg.

A szerdán megnyíló Amazon Parafarmacia & Beauty üzlet széles termékválasztékot kínál, beleértve olyan márkákat, mint a La Roche-Posay, Eucerin és Vichy.

A boltban található úgynevezett Derma-bárokban a vásárlók ingyenes bőranalízist vehetnek igénybe, amely alapján személyre szabott termékajánlásokat kaphatnak. Emellett az üzletben egy gyógyszerészeti részleg is helyet kapott, ahol vény nélkül kapható gyógyszerek is megvásárolhatók.

Az Amazon már 2000 óta forgalmaz szépség- és egészségápolási termékeket az online térben, és azóta folyamatosan bővíti kínálatát, beleértve a luxusmárkákat, például az Estée Laudert és La Mer-t is. A vállalat ezzel az üzletnyitással arra törekszik, hogy az online térben elért sikereit a hagyományos kiskereskedelemben is kamatoztassa.

Ez az új üzletforma része az Amazon kísérletezésének a fizikai boltok világában. A vállalat korábban könyvesboltokat, pop-up üzleteket, négycsillagos boltokat és ruházati üzleteket is üzemeltetett, ám ezeket később bezárta. Az élelmiszer-kiskereskedelemben viszont továbbra is jelen van a Whole Foods szupermarketlánccal és saját Fresh üzleteivel.