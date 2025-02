Így kerülhet börtönbe Jeff Bezos

Komoly szigorítás lép életbe a kések online értékesítésében az Egyesült Királyságban. A késeket áruló internetes kereskedőknek hamarosan kötelező lesz vásárlóikat az értékesítési folyamat során egy szigorúbb ellenőrzési folyamaton végigvezetniük, továbbá a gyanús vagy nagy mennyiséget célzó késvásárlásokról hatósági bejelentést tenni.

A szabályozás célja, hogy kezelje a kiskorúak veszélyes, fegyverként is használható eszközökhöz jutása miatti növekvő társadalmi aggodalmat. Ez az elmúlt időszakban elkövetett, elborzasztó késes támadásokkal van összefüggésben: miként az Origo ebben a cikkében összefoglalta, tavaly Angliát több, tinédzserek által elkövetett, halálos kimenetelű késelés rázta meg.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Az új rendelkezések hatálya alá tartozik többek között az Amazon is.

A szigorítások alapján az érintett online kiskereskedők, így a Jeff Bezos alapította vállalat vezetői akár két év börtönbüntetést is kaphatnak akkor, ha az irányításuk alá tartozó webáruházban kiskorúak kést vásárolhatnak.

A 18 éven alattiak számára való eladás büntetési tétele jelenleg hat hónap, ez növekszik a döntés nyomán 24 hónapra, ráadásul a szigorítás alapján egy ilyen esetben az értékesítést feldolgozó alkalmazott mellett a cég vezetője is felelősségre vonható lesz.

Ez a világ egyik leggazdagabb emberét egy ilyen esetben személyében is érintheti, amennyiben az Amazon nem tartja be a brit jogalkotó elvárásait. Jeff Bezos 2021 júliusában köszönt le az Amazon elnök-vezérigazgatói pozíciójából, hogy több időt szentelhessen űripari vállalatának a Blue Originnek. Az Amazontól azonban nem távolodott el különösebben, hiszen azóta ügyvezető elnöki pozíciót tölt be 1994-ben alapított cégénél. Ez viszont azt jelenti a brit szabályok alapján, hogy akár személyében is felelősségre vonható, ha átmegy az Amazon szűrőjén egy olyan késvásárlás, melynek nem szabadna – írja a Retail Gazette.

A The Times szerint a szigorúbb szabályok a kormány válaszai arra, hogy korábban jelentős hiányosságokat tártak fel a vásárlókra vonatkozó életkor-ellenőrzésekben, valamint abban, hogy a csomagszállítással rendelt termékek kézbesítésekor hogyan és milyen módon valósul meg az átvevő személyének ellenőrzése.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy 18 hónap alatt több mint 2.000 kést adtak internetes kereskedők, megkerülve az életkor ellenőrzési szabályokat, azaz lényegében illegálisan, megkönnyítve, hogy kiskorúak könnyebben jussanak fegyverként használható tárgyakat az interneten.

A kiskereskedők mostantól kötelesek kétlépcsős személyazonosság-ellenőrzési folyamatot végezni mind a vásárlás, mind a kézbesítés alkalmával, hogy megakadályozzák a kiskorúak fegyverhez jutását.