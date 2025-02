Idén is megéri aranyba fektetni? Elmondjuk!

Cikksorozatunk első részét az állampapíri kínálat bemutatásának szenteltük, a folytatásban pedig a gyakran az állampapírok versenytársának tekintett bankbetétekkel, illetve ingatlanpiaci kitekintéssel bővítettük a lakossági befektetők számára érdekes befektetési terepek áttekintését. A harmadik, befejező részben a részvénypiacokra, illetve az aranyra tett kitekintéssel zárunk.

A régióra is érdemes figyelni a részvények miatt

Összeállításunk utolsó oldalán – a lehetőségek felsorolásában a teljességre nem törekedve – elsőként a részvényekkel foglalkozunk. Cikkünk kereteit szétfeszítené még csak az összefoglalása is annak, milyen izgalmas vagy épp meghökkentő folyamatok játszódtak le csak januárra tekintve az egyes részvénypiacokon a világon zajló fejlemények tükrében. Ehelyett nézzük meg, hogyan vélekednek most a részvénypiaci lehetőségekről az elemzők!

Az állampapír forrású pénzek viszonylat csekély része, 50-200 milliárd forint áramolhat közvetlen részvénybefektetésekbe Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője szerint. Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője pedig azért ajánlja a részvénypiacot, mert azon találni olyan papírt, amely hosszabb távon vonzó reálhozamot érhet el, tartós befektetési számlán tartva az eszközt pedig adózás szempontjából is jól járhatunk.

Muhi Gergely szerint az elmúlt évek emelkedése ellenére

a kelet-közép-európai részvényindexek továbbra is jelentős diszkonton forognak a nyugat-európai és amerikai társaikhoz képest.

Az alacsony közép-európai árazás egyik oka az ukrajnai háború közelsége. Ennek vége jelentősen katalizálhatná a régiós tőzsdék emelkedését. „Mindazonáltal e nélkül is találhatunk érdekes befektetési célpontokat. Lengyelországban szintén alacsony árazás mellett fektethetünk részvényekbe, ezen belül is a kiskereskedelmi szektorra kitett részvények tekinthetőek kiemelkedően vonzónak” – véli Muhi Gergely, aki szerint a fogyasztói vásárlóerő növekedésével a fogyasztói bizalom is helyreáll, ami a cégek profitabilitásában is jelentkezik majd. Muhi Gergely szerint ugyanakkor nem érdemes teljes megtakarításunkat „4-5 részvényben tartani, érdemes más eszközök felé tekinteni.”