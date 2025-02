Megszülethet az autóipari óriásfúzió, de van egy hatalmas bökkenő

A Honda hajlandó folytatni a Nissannal az összeolvadásról szóló tárgyalásokat - amelyek nyomán nem mellesleg egy 60 milliárd dollárt érő autógyártó vállalatcsoport jönne létre -, de ehhez azt szabja feltételül, hogy

a Nissan vezérigazgatója, Makoto Ucheda, aki jelen állás szerint 2026-ig szeretne a pozíciójában maradni, mondjon le.

Japán második és harmadik legnagyobb autógyártójának összeolvadása főként a Nissan számára lehet fontos, melynek a nyereségességét az elmúlt időszakban alaposan aláásta, hogy az Egyesült Államokban nem rendelkezik hibrid modellekkel, míg Kínában a belföldi riválisokkal nem győzi a versenyt.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy eredménytelenül zárultak a tárgyalások a Honda és a Nissan közötti összeolvadásról, amivel ismét veszélybe került a Nissan jövője. A Hondával folytatott tárgyalások alig több mint egy hónap után szakadtak meg, főként a Nissan büszkesége miatt, ugyanis nem akart nagyobb versenytársa leányvállalatává válni – írja a Reuters nyomán a Világgazdaság.

A Nissan megoldás hiányában kilencezer dolgozójának elbocsátását tervezi, és gyártókapacitásának 20 százalékát is leépítené.

Újraindulhatnak a tárgyalások a Nissan és a Honda között az egyesülésről

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A két japán autógyártó még tavaly decemberben jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat az együttműködésről, illetve a lehetséges egyesülésről.

A korábbi tervek szerint a két vállalatot egy közös tulajdonú holdingba szervezték volna, és a Nissannak megmaradt volna a döntéshozatali jogköre, leányvállalattá alakításáról kezdetben még nem volt szó.

Azt is megírtuk, hogy időközben megjelent egy régi-új kérő is a Nissan háza táján a tajvani Foxconn elektronikai vállalat személyében. A Foxconn elnöke, Young Liu ugyanis felkérte az egykori Nissan vezető Jun Sekit, hogy vegye fel a kapcsolatot a Nissan mintegy 36 százalékát birtokló Renault-val. A Foxconnál már tavaly felmerült, hogy befektessen a Nissanba, vagy akár fel is vásárolja a japán vállalatot, ám a tárgyalások decemberben megszakadtak, amikor felröppent a Honda-Nissan fúzió lehetősége.

A tajvani vállalat az elektromos autók világában is szeretne olyan bérgyártóvá válni, mint más elektronikai termékek, például a telefonok vagy a játékkonzolok területén. Ezért lehet érdekes számára a Nissan, ami egyúttal jelentős változást jelenthet az egész autóiparban.