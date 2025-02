Kiderült, melyek a legmegbízhatóbb webáruházak

Idén 14. alkalommal rendezte meg az Árukereső! Az Ország Boltja versenyt, hogy kiderítse, melyek az ország legnépszerűbb webáruházai és legnépszerűbb márkái. Az ár-összehasonlító oldal az online vásárlás legaktívabb időszakában, a karácsony előtti és utáni szezonban mérte fel az interneten vásárlók preferenciáit.

Az Ország Boltja verseny legjobbjait Népszerűségi díjakért és Minőségi díjakért, 13-13 kategóriában a vásárlói vélemények és visszajelzések alapján hirdették ki

- írja a platform közleménye. A Népszerűségi kategóriákban, ahogy minden évben, idén is Az Ország Boltja oldalon, illetve a webáruházak oldalaira kihelyezett szavazódobozok segítségével szavazhatott bárki, aki vásárolt az adott webshopban. A brandek esetében a fogyasztók a webáruházakhoz hasonló módon szavazhattak kedvenc márkáikra, hogy kiderüljön, mely gyártók és márkák a legnépszerűbbek Magyarországon olyan kategóriákban, mint például a lakberendezés, játék, szépségápolás vagy műszaki cikkek.

A Minőségi díjakért az Árukereső! Megbízható Bolt Programjában részt vevő webáruházak indulhattak a visszajelzések alapján mért éves eredményeikkel. Ezek esetében az üzletektől a vásárlók e-mailben kaptak kérdőívet, ezek kiértékelésével dőlt el, hogy ki a nyertes.

Idén a Gamewiz lett Az Ország Boltja

Fotó: Az Ország Boltja

„A Magyarországon értékesítő webshopok egyik legnívósabb versenye három fő célt szolgál. Egyrészt megjutalmazza az egész éves kiemelkedő munkát, másrészt inspirációként, motivációként szolgál a többieknek. Harmadrészt pedig egyértelművé teszi a fogyasztók számára is, hogy honnan érdemes elsősorban rendelniük” – fejtette ki Szták András, az Árukereső! ügyvezető igazgatója.

A Minőségi díj kategória győztesei közül a legkiemelkedőbb nyerhette el Az Ország Boltja fődíját, idén ez a Gamewiz lett.

Újdonság, hogy átadták „A legtöbbet fejlődött partnerünk 2024” különdíjat is, amelyet a Lenovo nyert el - teszi hozzá a Világgazdaság.

Idén a díjátadó eseményt február 7-én a Millenárison tartották. A főtámogató ismét a Visa volt, amely egy Visa-különdíjat is átadott Marketplace kategóriában az idén újra nyertes MarketWorldnek. A rendezvényt elismert nagyvállalatok is szponzorálták, és maguk is adtak át díjakat: a Sony, a Stiga, a Whirlpool, a Philips, a Lenovo, a CHS, a Reckitt, a Brand Testing Club, a Lamax pedig az autó-motor kategóriákban adták át a díjakat. A rendezvényen továbbá a Brand Testing Club nyújthatta át az első Brand-díjat, míg a Foxpost kiemelt Gold partnerként vett részt, és a Webpláza kategória nyertesének adhatta át díját.