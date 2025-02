Felmérték, hogyan takarítanak meg a magyarok - ebben lehetne javítani

Az általános célok a legjellemzőbbek a magyar lakosság megtakarításainál: a felnőtt lakosság 57 százaléka biztonsági tartalék képzése, 48 százaléka pedig nagyobb kiadásokra való felkészülés érdekében tesz félre pénzt – derül ki a CIB Bank megbízásából készült felmérésből.

A megtakarítási célok között elől szerepel a nyugdíjra való felkészülés (ezt a megtakarítással rendelkező válaszadók 23 százaléka említette), illetve az egészségügyi kiadások fedezése (28 százalék) is.

A felmérés szerint a felnőtt lakosság 53 százaléka rendelkezik megtakarítással.

Ezen belül

a legtöbben bankbetétben tartják a pénzüket, ezt a válaszadók 17 százaléka említette,

míg kötvénybe, állampapírba 12 százalék,

egyéb értékpapírba pedig további 10 százalék fektet pénzt.

Kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással a magyarok 12 százaléka rendelkezik a felmérés eredményei szerint.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Egyetlen termékben tartja a többség a pénzét

Viszonylag magas azoknak az aránya, akik egyetlen terméket vesznek igénybe. Ez viszont azt jelenti, hogy befektetésük, megtakarításuk kevésbé diverzifikált. Az egyes pénzügyi termékek kiválasztása pedig nagyban függ a társadalmi, demográfiai helyzettől. Például az értékpapír-megtakarítások megléte elsősorban a diplomásokra és a fővárosban, a vármegyeszékhelyeken élőkre jellemző.

A felmérés különösen figyelemre méltó megállapítása emellett, hogy a válaszadók többsége – 62 százaléka – senkitől sem kér tanácsot a megtakarításait illetően; a rendszeresen pénzt félretevők körében viszont már jóval alacsonyabb, 41 százalékos ez az arány. Azok körében, akik külső forrásból is tájékozódnak előzetesen, az egyik jellemző csatorna az internet – ezt a válaszadók 11 százaléka említette – de jellemző a családtagok megkérdezése is (10 százalék). A bankjához a válaszadók 6 százaléka szokott fordulni, és további 3 százalék saját pénzügyi tanácsadóval is konzultál.

A megtakarítás két legfőbb motivációja a biztonságérzet (ez a válaszadók 42 százalékának fontos mozgatórugó) és valamilyen konkrét cél elérése (ezt 31 százalék választotta).

Ezeknél jóval kevésbé fontos, de a lakosság 12 százalékát érintő hívószó a nyugdíjcélú megtakarítás.