Több millió forintot kell fizetnie a Sparnak, amiért visszaélt a piaci erejével

A 2020 decemberében lezárult vizsgálat során a GVH feltárta, hogy a Spar a magyar beszállítóival szemben visszaélt jelentős piaci erejével. A GVH megállapította, hogy a Spar bónuszrendszere indokolatlanul és egyoldalúan írt elő díjakat a beszállítóknak azért, hogy termékeik a bolthálózat polcaira kerülhessenek.

A GVH Versenytanácsa a jogsértés megállapításán túl egy összetett, mintegy 1,7 milliárd forintos intézkedéscsomag végrehajtását rendelte el a cég számára az eljárás eredményeként, amelyre tekintettel nem került sor bírság kiszabására.

Ennek része volt teljesen új, korábban nem létező munkahelyek létesítése is - derül ki a GVH közleményéből.

A GVH eljárásának eredményeként a Spar a versenyhatóság felé azt vállalta, hogy hat regionális szállítói központot (Győr, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Zalaegerszeg) alakít ki a magyar helyi kistermelő beszállítók értékesítési lehetőségeinek növelésére. A cég a GVH eljárásának hatására vállalta, hogy a regionális rendszer 90%-ban új mikro-, kis- és közepes méretű beszállítóknak juttat lehetőségeket. Emellett a Spar vállalta azt is, hogy a minőség-audit, a logisztika, a raktározás, és a marketing területén is oktatással segíti a beszállítók tevékenységét.

A GVH a most zárult utóvizsgálat során megállapította, hogy a Spar az előírt, regionális beszállítói rendszer kialakítását célzó kötelezést végrehajtotta: az előírt 1,7 milliárd forintos költségvetésnél többet fordított erre, eggyel több, összesen hét regionális beszállító központot hozott létre, mint ami elő volt írva és azóta is működteti a rendszert. A GVH beavatkozásának eredményeként a 2021-2023. időszakban több mint 100 új helyi kistermelő jutott értékesítési lehetőséghez, marketingtámogatáshoz, az új beszállítók aránya meghaladta a kötelezésben előírt 90%-os minimum értéket. A Spar a GVH kötelezésének eredményeként a regionális beszállítói központokhoz kapcsolódóan 23 új munkahelyet is létrehozott.

A GVH Versenytanácsa megállapította ugyanakkor azt is, hogy

a Spar az igazolási kötelezettségeinek 2022-re és 2023-ra vonatkozóan is hiányosan tett eleget, ezért a GVH Versenytanácsa 5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a céget.

Az előírt kötelezettségek végrehajtását a nemzeti versenyhatóság minden esetben következetesen és tüzetesen vizsgálja. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükséges teljesíteni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.