Hihetetlen összegért árulják a világ legmagasabban lévő lakását - kép

A Dubajban található Burdzs Kalifa a világ legmagasabb épülete. Ennek a 108. emeletén áll az eladósorba került penthouse; a Sky Palace névre keresztelt luxuslakás közel kétezer négyzetméteren terül el két szinten, saját lifttel és egy tucat dedikált parkolóhellyel is rendelkezik - írja a Roadster.

Asad Khan, az Invest Dubai Real Estate (IDRE) vezérigazgatója elmondta:

Az ingatlan jelenleg 40 millió fontért van a piacon, és az a tény, hogy még üres, az azt jelenti, hogy a potenciális vevő pontosan úgy tervezheti meg és alakíthatja ki a penthouse-t, ahogyan szeretné.

A Burj Khalifa létesítményei közé tartozik egy privát társalgó a 123. emeleten, szabadtéri jakuzzik és medencék a 43. és 76. emeleten, egy 25 méteres úszómedence és két gyógyfürdő is. A lakók privát zárt kertek, játszóterek, és három edzőterem közül is választhatnak, emellett a teniszpályákat és az Armani Hotel létesítményeit is használhatják - számolt be a The National News.

Fotó: The National/Ruel Pableo

Az embereknek kérdéseik vannak a liftekkel kapcsolatban, de azok szupergyorsak, és valószínűleg gyorsabban ér fel a 108. emeletre mint amikor egy irodaház 20. emeletére menne

- mondta Haddad, aki szintén a Burj Khalifában él feleségével és két gyermekével, 20 emelettel a Sky Palace alatt.

Míg a Burj Khalifa legfelső 40 emelete irodákból áll, a többi emeleten található további 900 lakás 99 százaléka azonban már foglalt.

Haddad elmondta, hogy a penthouse szeptemberi exkluzív piacra lépése óta jelentős érdeklődés mutatkozott a Sky Palace iránt a gazdag emberek részéről, köztük egy nemzetközi médiamágnás részéről is.