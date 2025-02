Dubaj az égbe emeli a wellness élményét – forradalmi fürdőkomplexum épül

Dubaj mindig is az innováció és a határok feszegetéséről volt híres, legyen szó a világ legmagasabb épületéről, a Burdzs Kalifáról, vagy a mesterséges szigetekről, amelyek ikonikus részévé váltak a város látképének. Most egy újabb ambiciózus projekt készül, amely nemcsak mérnöki bravúrok, hanem a városi wellness új korszakát is elhozhatja.

A világ egyik vezető wellnessüdülőhely-fejlesztő vállalata, a Therme Group egy futurisztikus fürdőkomplexumot álmodott meg Dubaj szívébe – írja cikkében a Roadster. A Therme Dubai – Islands in the Sky elnevezésű létesítmény száz méter magasban helyezkedik majd el, közvetlenül a Zabeel Parkban, a Királyi Palota közelében. Az impozáns komplexum célja, hogy évente 1,7 millió látogatót vonzzon, és új szintre emelje a városi wellness élményét. Egy égi oázis A projekt látványos dizájnját a Diller Scofidio + Renfro (DS+R) építésziroda jegyzi. A komplexum nem csupán egy hagyományos fürdő lesz, hanem egy olyan élményközpont, ahol függőkertek, pihenőterek, termálfürdők, szaunák és hűsítő medencék várják majd a látogatókat. Minden sziget egy önálló világ lesz, amely lehetőséget nyújt a nyugalomra és feltöltődésre. Napközben a vendégek relaxációs élményekben részesülhetnek, míg éjszaka zenei és művészeti események helyszínévé válik – nyilatkozta Elizabeth Diller, a DS+R alapító partnere. A projekt egyik legfontosabb eleme a fenntarthatóság. A fürdők vízének 90 százalékát újrahasznosítják, és az energiaigény 80 százalékát tiszta energiaforrások fedezik. A Therme Group alapítója és vezérigazgatója, Robert Hanea, hangsúlyozta, hogy Dubaj felismerte, mennyire fontos a fenntartható városi fejlődés és az emberi jóllét összehangolása. A grandiózus építkezés várhatóan 2026-ban veszi kezdetét, és a tervek szerint 2028-ra már teljes pompájában fogadja majd a vendégeket. Az új wellnessközpont a dubaji skyline egyik meghatározó eleme lehet, és új távlatokat nyithat a fenntartható városi életmód és pihenés terén.

