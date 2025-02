Nagy változások jönnek az eBay-en hirdetők számára

Az eBay népszerű online aukciós platformon most jelentős változások léptek életbe, amelyek a kereskedők számára új kihívásokat és költségeket hoznak. A változások január végén kerültek bejelentésre, de február 4-én léptek életbe, de már most vegyes reakciókat váltottak ki a közösségben - írta a DailyStar.

A legnagyobb változás, hogy a jövőben az eladók csak a csomag átvételétől számított két nappal később kapják meg a pénzüket.

A fizetés késleltetése mellett minden eladó pénzének egy részét is visszatartják, amíg a terméket át nem veszi a vásárló. Az eBay indoklása szerint a változtatások célja a piactér biztonságának növelése, ugyanakkor a sok éven át sikeresen működő rendszer megváltoztatása nem mindenkinek tetszik.

Biz Nest, aki egyben eladó és TikTok influencer is, kritikával illette a módosítást. „Nagy változások jönnek, és nem gondolom, hogy ezek túl jók lennének, legalábbis nem az eladók számára”. Elmondása szerint korábban a vásárlóktól történő fizetést egy nappal később kapta meg, most viszont a pénz kifizetése akár két napot is csúszhat. Ennek érdekében a gyorsabb szállítást és másik futárszolgálat használatát javasolja.

Fotó: Unsplash

A változtatás emellett új költségeket is jelent. Minden rendelésnél a vásárlóknak 4% felárat számolnak fel, amit az eBay a vásárlói szolgáltatások javítására tervez fordítani.

A közösség reakciói vegyesek: míg egyesek azt mondják, hogy nem érintette őket a változás, mivel nem számít nekik hogy pár nappal később jutnak-e a pénzükhöz, mások pedig azt tartják valószínűnek, hogy a késlekedés és a visszatartott pénz miatt egyre több átverés fog történni.

Sokan tartanak attól is, hogy a rendszer automatizálása és a mesterséges intelligencia általi döntéshozatal hosszabb várakozást eredményezhet, különösen akkor, ha a vásárló nem elégedett a termékkel.