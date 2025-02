Rekordsebességgel zárnak be a sörfőzdék az Egyesült Királyságban

Az adatok szerint az előző évben csupán 8 sörfőzde zárt be. A SIBA, a független sörfőzdék képviseleti szervezete szerint a szektor a folyamatosan emelkedő költségek, a nagy riválisok agresszív versenystratégiái és a fogyasztók szűkülő pénztárcái miatt küzd - számolt be a The Guardian.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Artur Widak/NurPhoto

A független sörfőzdék problémái között szerepelnek a munkabér- és alapanyagköltségek emelkedése, valamint az a tény, hogy sok kisebb szereplő még mindig a Covid-19-járvány alatt felvett hiteleket törleszti. Ezen kívül a megélhetési válság és az alkoholadók emelkedése is nehezítik a helyzetet.

A nagy sörgyárak egyre inkább felvásárolják a kisebb versenytársakat, és azokat „kézműves” sörként forgalmazzák, így kiszorítva a független sörfőzdéket a helyi pubokból.

A SIBA vezetője, Andy Slee hangsúlyozza, hogy továbbra is nagy a kereslet, azonban a kis sörfőzdék számára egyre nehezebb helyben értékesíteniük termékeiket. A trendek szerint több sörfőzde is bezárt 2024-ben, köztük a Wild Card, a Top Rope és a Little Monster is. Emellett számos kedvelt sörfőzdét már felvásároltak, és a nagyobb sörgyártó cégek közé integrálták őket.

A helyzet arra is rávilágít, hogy a közösségi pubokban helyet kapó helyi sörök növelhetik a közösségi élményt és segíthetnek csökkenteni a pubok bezárásának ütemét.