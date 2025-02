Ekkor nyílik a világ egyik legújabb aranybányája

A Blue Lagoon Resources nevű vállalat megkapta a szükséges hatósági engedélyeket ahhoz, hogy Kanada északnyugati részén, a Dome Mountain nevű hegyvidéki területen aranybányászati tevékenységbe kezdhessen. A vállalat szerint ez egy fontos lépés számukra abban, hogy a tevékenységükben eddig meghatározó feltárási munkálatokat kitermelési feladatokra cserélhessék.

A Brit Kolumbia tartományban található bányaterületen a kitermelés már július elején elkezdődhet, a cég szerint évente átlagosan 15 ezer unciának megfelelő aranykitermelés várható onnan.

A vállalat akkor döntött arról, hogy kitermelésbe kezdene a területen, amikor egy 2021-ben végrehajtott felmérésben 45 ezer unciányi arany, illetve 250 ezer unciányi ezüst rendelkezésre állását mutatták ki igazoltan egy úgynevezett vénás lerakódásban. A feltételezhető kategóriában további 16 ezer uncia arany és 71 ezer uncia ezüst meglétét valószínűsítik. Közölték azt is: a 210 km2-es terület java része még ebből a szempontból felderítetlen, és valószínűsítik, hogy azon további vénás lerakódások találhatók.

A bányászatra kijelölt területen egyébként történelmi előzményei vannak az arany- és ezüstkitermelésnek, mivel a készletek egy része úgynevezett vénás lerakódásként a felszín közelében helyezkedik el. A Mining.com kitér rá, hogy már az 1800-as évek elején ismerték az ott rejtező készleteket, 1923-24-ben pedig végeztek is bizonyos mértékű kitermelést. Ezt később az 1990-es években újabb kitermelési tevékenység követte, de a bányászat felfutása a jövőben várható.

Az arany továbbra is a világ egyik legfontosabb ásványkincse. A nemesfém árának emelkedése lendületesen zajlik egyelőre az idei évben is, és alapanyagként is fontos összetevő egyes iparágakban. Az arany iránti kereslet folyamatosan új aranylelőhelyek feltárását teszi szükségessé, ám eközben figyelembe kell venni piaci szempontból azt is, hogy egy lelőhely azonosítása és a bányászati tevékenység megkezdése között legalább évek, de olykor évtizedek is eltelnek.