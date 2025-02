Döbbenetes megállapításokat tartalmaz egy friss jelentés az EU-ról

Az orosz eredetű kőolaj és földgáz vásárlására több milliárd euróval többet költött 2024-ben Európa, mint Ukrajna támogatására. Ezt a Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) intézet jelentésében lehet olvasni, mely akkor jelent meg, amikor az orosz-ukrán háború belépett a negyedik évébe.

Vágólapra másolva!

Az EU többet költött 2024-ben orosz eredetű fosszilis energiahordozók vásárlására, mint amekkora közvetlen pénzügyi segítségben Ukrajnát részesítette – írja a Guardian a Crea jelentése alapján. Ez összegszerűségben a következőket jelenti: az EU tavaly, a háború harmadik évében összesen 21,9 milliárd euró értékben vásárolt Oroszországtól kőolajat és földgázt, annak ellenére, hogy tisztségviselői az orosz energiahordozókról való leválást szorgalmazzák nyilvános szerepléseik alkalmával;

Ukrajna 18,7 milliárd euró értékben kapott közvetlen pénzügyi segítséget a szervezettől 2024-ben a németországi, kieli Világgazdasági Intézet (IfW) adatgyűjtése alapján. A kutatók kereskedelmi adatok alapján becsülték meg az orosz tüzelőanyagok értékét. Képünk illusztráció

Fotó: ANP via AFP Elemzésükben azt is kimutatták, hogy a 2024-es naptári évben az EU 39 százalékkal többet költött orosz fosszilis tüzelőanyagok importjára, mint amennyit Ukrajna számára elkülönített. Ez ugyanakkor nem tartalmazza a katonai, illetve a humanitárius hozzájárulásokat Ukrajna részére. A jelentésben szerepel az is, hogy Oroszország 242 milliárd eurót keresett 2024-ben a fosszilis tüzelőanyagainak exportjából. Ezzel az összeggel együtt a háború kitörése óta a teljes, energiahordozók kiviteléből származó bevétel megközelíti az ezer milliárd eurót, ami a szankciókhoz való jelentős orosz alkalmazkodóképesség jele a tanulmány szerzői szerint. Az orosz adóbevételek jelentős része az olaj- és a gázszektorból származik. Moszkva ezért energiahordozóinak egy részét úgynevezett árnyékflottával szállítja, azaz régi, megfelelő nyilvántartás nélküli, illetve biztosítás nélkül tartályhajókkal. Az EU legutóbbi, Oroszországra kivetett szankciós csomagja ezekre a hajókra is rendelkezéseket határoz meg. Ugyanakkor magyar szempontból – mint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte – a csomag tartalmaz Magyarország helyzetét könnyítő rendelkezéseket.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!