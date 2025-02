Görögország egész turizmusa megérzi, ha Szantorinin idén elmarad a szezon

Ezekből az adatokból kiindulva látható, hogy nemcsak Szantorini, hanem az egész görög turisztikai szektor számára jelentős teljesítménycsökkenést jelentene az, ha a földrengések miatt a sziget turizmusa idén lenullázódna, figyelembe véve azt is, hogy a körülmények közvetetten a szigetet célzó turizmus csökkenésén túl közvetlenül hatnak az egyéb görög térségekbe érkezők számára is. Márpedig az ágazaton túl Szantorini teljesítménye görög nemzetgazdasági szinten is jelentős: a görög GDP-hez Szantorini mintegy 2,5 százalékkal, azaz nagyjából 5,9 milliárd euróval járul hozzá évente.