Alig lépett be a magyar piacra egy nagy webáruház, már vizsgálja a hatóság

A magyarországi piacra lépésről már tavaly nyáron megindultak a találgatások és a híresztelések, ősszel pedig meg is történt a magyar nyelvű Allegro webáruház elindítása. Ezzel – mint akkor megírtuk – hivatalosan is megjelent a hazai online kiskereskedelemben "a régió Amazonjának" is tartott, lengyel alapítású Allegro. A cég egyik ajánlata induláskor az Allegro Smart! szolgáltatás volt, ami alapján a vásárlóknak 5.000 forintnál magasabb értékű vásárlás során ingyenes kiszállítás érhető el csomagátvételi pontra illetve csomagautomatákba.

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye szerint azonban könnyen lehet, hogy a piactér működésének egyes elemei sértik a tisztességes kereskedői magatartással kapcsolatos elvárásokat a fogyasztók tájékoztatásában. A hatóság gyanúja szerint az Allegro sp. z o.o. lengyelországi vállalkozás a weboldalán, valamint az Allegro mobil applikációjában valószínűsíthetően nem nyújt megfelelő tájékoztatást az úgynevezett „árgarancia rendszer” feltételeiről.

Az Allegro miatt indított vizsgálatot a GVH

Fotó: Origo

A GVH észlelte, hogy a vásárlók a garancia érvényesíthetőségével kapcsolatos jelentős információkat csak többszöri kattintás, illetve hosszas legörgetés után ismerhetik meg (pl. összesen 20 webáruház esetében érvényesíthető a garancia, regisztrált és bejelentkezett felhasználóként kell vásárolni, valamint a kapott kupon csak bizonyos fizetési mód választása esetén használható fel). Ezen túlmenően webáruházat működtető cég vélhetően nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelő gondossággal járt el,

mivel az árgarancia rendszerét olyan többszörös korlátozó feltételekkel alakította ki, amelyek a fogyasztók számára megnehezítik mind az igény érvényesítését, mind a garancia keretében megszerezhető kupon felhasználhatóságát.

A hatóság ugyanakkor leszögezi, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette.

Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A hasonló, kifogásolható gyakorlatok egyre elterjedtebbek: az Európai Bizottság 2023-ban hozta nyilvánosságra annak az összehangolt, 25 országra kiterjedő gyorsvizsgálatnak az eredményeit, amely az ún. „sötét mintázatok” jelenlétét mérte fel az online kereskedelemben. Az eredmények alapján a vállalkozások jelentős része torzítja tisztességtelen módszerekkel a fogyasztók döntéseit a saját érdekeit szolgáló lehetőségek felé, internetes felületeik kialakításával vagy nyelvezetével.