Csapást mértek a világ egyik legnagyobb adathalászközpontjára

Az ENSZ becslése szerint csak

a délkelet-ázsiai régióban 18 és 37 milliárd dollár közötti (kb. 7 ezer milliárd – 14 ezer milliárd forint) kárt okoztak a csalók 2023-ban.

A rendelkezésre álló információk szerint a call center és adathalász-központ, amire most jelentős csapást mértek a thai hatóságok, főként az ázsiai országok lakosságát vette célba. A kimenekített több ezer dolgozó azonban így is csak a jéghegy csúcsa. Az ENSZ adatai szerint ugyanis Mianmar területén 120 ezer, Kambodzsában pedig további 100 ezer olyan ember van jelenleg is, aki valamilyen módon részt vesz az online csalások lebonyolításában. Többségüket a jól fizető munka hamis ígéretével vették rá arra, hogy otthonuktól távol dolgozzanak, de ebben a szervezett bűnözési formában az embercsempészetnek is nagy szerep jut.