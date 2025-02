A teljes összeomlás fenyegeti a galíciai kagylóállományt

Galícia Európa fő kagylóforrása, és Kína után a világ legnagyobb kagylótermelője. Egy horgászwebhelyen ebben a hónapban közzétett adatok azonban azt mutatják, hogy riasztóan csökken a kagylók száma, amelyeket apálykor kézzel gyűjtenek be. Emellett az úgynevezett bateák száma is drasztikusan csökkent, amelyeket fatutajokról felfűzött köteleken tenyésztenek - számolt be a The Guardian.

2023-ban a kagylók termése 80%-kal esett vissza az előző évhez képest, míg egyes kagylófajták 78%-kal.

A kagylótermelés tavaly az elmúlt 25 év legalacsonyabbja volt, a 2021-es 250 ezer tonnáról tavaly 178 ezerre esett vissza.

María del Carmen Besada Meis, a Ría de Arousa-i San Martiño halászszövetség vezetője, amely a régió egyik fő kagylóforrása, úgy véli, hogy a klímaváltozás a felelős, részben a közelmúltban lezajlott heves esőzéseknek köszönhetően, amelyek miatt csökkent a sótartalom. Az elmúlt két évben a csapadék mennyisége ugyanis jóval az átlag felett volt.

De nincs elég konkrét bizonyítékunk, azt szeretnénk, ha valaki vizsgálatokat végezne és kiderülne, hogy mi áll a háttérben, és mit tehetünk ellene

– mondta.

Marisquero-k (kagylóhalászok) vagyunk, és nem tudjuk, mi a megoldás, ezért van szükségünk tudósokra, hogy segítsenek ebben

– mondja Besada Meis.

Marta Martín-Borregón, a Greenpeace (Spanyolország) óceánokért felelős vezetője szerint azonban a készletek összeomlásának hátterében álló másik tényező a környezetszennyezés.

A legnagyobb probléma a torkolatba jutó hulladék, amely a mezőgazdaságból és a gyárakból, például a halkonzervgyárakból származó szennyezés

– mondja.

Bár Martín-Borregón azt mondja, hogy sürgősen meg kell tisztítani a folyót, egyetért azzal, hogy a kulcstényező az éghajlatváltozás.