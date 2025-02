Hajnalban nagy esélyük van a sikerre a világ legveszélyesebb vizén kalózkodóknak

Változatlanul órási veszélynek kitéve végezték munkájukat 2024-ben a tengerészek a világ egyes tengerterületein, éppúgy, ahogy az előző években is a kalózok akciói miatt. A tengeri kalózkodásról kiadott éves jelentés alapján a támadások száma tavaly alig maradt el a megelőző évitől, és az adatokból az is kiderül: miközben a Guineai-öbölben a legerőszakosabbak a támadások, addig a legtöbb már nem ott, s nem is Szomália partvidékén fordul elő.

Közzétette éves jelentését a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) tengeri biztonsággal foglalkozó szerve, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMB) a tavaly a tengereken elkövetett kalóztámadásokról és fegyveres rablásokról. Az összesített adatok szerint 2024-ben 116 alkalommal támadtak hajókra kalózok, ez a szám kismértékben, de alatta marad a 2023-as 120-nak, és eggyel több a 2022-es adatnál. A támadási típusok alapján tavaly 94 tengerjáró hajó fedélzetére jutottak fel kalózok, további 13 ellen kíséreltek meg támadást, 6 hajót eltérítettek, további 3-ra pedig tüzet nyitottak. Bár a kalózkodást leíró főbb statisztikák számai hasonlítanak az előző két év adataihoz, azok közül néhányat közelebbről megnézve érthető, miért sürgeti az IMB, hogy növelni kell a hajókon szolgálók biztonságát. A Szomália északi régiójában található Puntföld Tengerészeti Rendőrsége egy kalózok elleni akcióban

Fotó: Getty Images Gabona, ömlesztett áru, petrolkémiai termékek: ezek kellettek a kalózoknak Az IMB jelentése meglehetősen sokféle bontásban mutatja be a tavalyi év tengeri kalózkodásának adatait – persze csak azokra az incidensekre vonatkozóan, melyeket egyáltalán jelentettek a hatóságoknak (az IMB szerint különösen Délkelet-Ázsiában, Indonézia környékén történhettek tavaly tisztázatlan esetek, melyek nem kerültek be az éves összesítésbe). A bontások sorában az egyik leglényegesebb a megtámadott hajókon szolgálókat veszélyeztető kalózakciók, mert ahogy a jemeni partoknál a húszik támadásai következtében, úgy a világ más részein a kalózakciók miatt kerülhet veszélybe a tengerészek élete. 2024-ben 126 tengerészt ejtettek túszul vagy raboltak el a kalózok, közel kétszer annyit, mint 2023-ban (73 fő), és több mint háromszor annyit, mint 2022-ben (41 fő). Egy hajó teljes legénységét 12 esetben ejtették foglyul (2023-ban 14, 2022-ben 2 ilyen eset történt), további tucatnyi alkalommal pedig fenyegetően léptek fel a személyzet ellen, és 1 halálos áldozata is volt akcióiknak. Illusztráció egy kalózkodásról egy teherhajón Afrika szarvának térségében, Szomália partjainál, az Ádeni-öbölben, Jemen partjainál - a konténerszállító hajók a kalózok kedvelt célpontjai

Fotó: Getty Images John W.H. Denton, az ICC főtitkára így kommentálta az adatokat az előző éviekkel való összevetésben: Üdvözöljük a jelentett kalóztámadások számának mérséklődését, de a legénységeket folyamatos fenyegetés éri, ami aggasztó. A tengerészek alapvető fontosságúak a globális kereskedelem működtetésében, biztonságuk és a tengeri útvonalak biztonsága létfontosságú. A jelentés készítői több más szempont mellett azt is összesítették, hogy milyen típusú hajók ellen irányult a legtöbb támadás. A kalózkodás elleni erőfeszítések sikere miatt érdemes ugyanis azt is követni, hogyan változnak a kalózok preferenciái. Például néhány éve, amikor a nyugat-afrikai Guineai-öböl a kalózkodással legfertőzöttebb térségévé vált a világnak, az elemzők adatai illetve a felelősségre vont támadóktól származó információk alapján az rajzolódott ki, hogy a kőolajat, illetve a petrolkémiai termékeket szállító hajók voltak a legvonzóbb célpontok számukra, különösen, ha azok fedélzetén nem volt fegyveres őrség. Egyszerűen azért, mert a tengeri banditák úgy gondolták, az elfogott hajóról szerzett olajzsákmányból könnyen tudnak pénzt csinálni, akár saját hazájukban illegálisan eladva azt. Az olajiparhoz köthető szállítmányok 2024-ben is a kalózok toplistáján álltak, de az élen a bulk carrier típusú, azaz az ömlesztettáru-szállító hajók elleni támadások végeztek. Ezek a teherhajók kialakítástól függően alkalmasak például szemes gabona, vagy épp szén, ércek szállítására is.

2024-ben 50 bulk carrier elleni kalóztámadást regisztráltak, melyet a listán 14 petrolkémiai terméket szállító hajó elleni akció, valamint 11 konténerszállító hajó elleni támadás követett. Egy alkalommal pedig egy tűzoltóhajót raboltak ki Angola partjainál. Ami a főbb mutatók mögött további aggodalomra ad okot, az az, hogy növekedést mutat a fegyverekkel, ezen belül a lőfegyverekkel elkövetett támadások száma. Míg 2023-ban a kalózoknál 15 esetben volt lőfegyver, addig 2024-ben 26 támadás alkalmával. Késekkel és más pengékkel 39 esetben támadtak tavaly, 2023-ban 42 alkalommal. Rendőrök orvvadászokat és kalózhajókat üldöznek a Remeliik nevű járőrhajón a palaui Kororban

Fotó: Getty Images 110 km hosszú a világ legveszélyesebb tengerszakasza A kalózkodás jelenségének évenkénti értékelésében ezek mellett talán a legtöbb figyelmet kapó szempont az, hogy a világ mely térségeiben voltak a legaktívabbak, vagy épp a legbrutálisabbak a kalózok. Más szóval az, hogy melyik volt a vizsgált évben a világ legveszélyesebb tengerterülete. Ahogy korábban több cikkünkben bemutattuk, a szomáliai kalózkodás visszaszorulásával és a délkelet-ázsiai incidensek számának mérséklődésével párhuzamosan egy korábban csak mérsékelten érintett helyszínen erősödött fel a banditizmusnak ezen formája: Afrika nyugati részén, a hatalmas Guineai-öbölben.

A 2024-es adatok ugyanakkor enyhe csökkenését mutatják a kalózaktivitásnak ott, tekintve, hogy a 2023-as 22-ről és a 2022-es 19-ről tavaly 18-ra csökkent a támadások száma. Ez kevesebb mint a negyede a 2020-as 81-nek, amikor a Covid-19 kiváltotta válságra a kalózok támadásaik számának növelésével válaszoltak. A térség mindazonáltal továbbra is veszélyes: mind a 12, a teljes személyzet elrablásával járó támadás ott történt tavaly, a túszejtéseknek pedig 23 százaléka zajlott le azokon a vizeken. A Guineai-öböl biztonságosnak tehát cseppet sem nevezhető, ám még nyugtalanítóbb, hogy az adatok alapján egy másik helyszínen jelentősen növekedett a kalózaktivitás, és nem a korábban a kalózokról ismertté vált Szomália partjainál. Bár ott a húszik támadásainak árnyékában újra mozgolódni kezdtek, sőt, támadásokat is végrehajtottak ezek a bűnözők, a délkelet-ázsiai, elsősorban a szingapúri szorost érintő támadások tavalyi mutatói még aggasztóbbak. A szomáliai kalózkodás tükrében némi keserű iróniával lehet kijelenteni, hogy Délkelet-Ázsiában ennek a bűnözési formának ugyanúgy megvannak a jól azonosítható földrajzi gócpontjai, mint az iménti Kelet-Afrikában. Sokáig a Maláj-félsziget és Szumátra között húzódó Malaka-szoros volt a leginkább érintett terület. 2024-ben azonban a Malaka-szoros és a keleti Dél-kínai-tenger közötti, nagyjából 110 km hosszú Szingapúri-szorosnál követték el a legtöbb támadást. Így a támadások száma alapján a Szingapúri-szoros volt tavaly a világ legveszélyesebb területe a kalózkodás szempontjából, míg az említett Guineai-öbölre a rajtaütések erőszakossága miatt figyeltek a tengerészeti szervezetek.

A Dél-kínai-tenger és a Fülöp-szigetek kalózai

Fotó: Getty Images A Szingapúri-szorosban 2022-ben 38, majd 2023-ban 37, míg 2024-ben 43 akciót hajtottak végre a támadók. Az IMB adatai szerint a célba vett hajók 93 százalékára fel is jutottak a támadók, akik 11 nagy, 100 ezer tonna szállítókapacitással vagy afölöttivel bíró hajót is célpontnak választottak a stratégiai fontosságú tengeri átjáróban. A támadásokban az elkövetők 13 tengerészt ejtettek túszul, többeket megfélemlítettek, 1 fő sérüléseket szenvedett. Ráadásul a támadásokban több alkalommal használtak lőfegyvert (8 alkalom) és vágófegyvereket (19 alkalom), mint tavaly. A támadásokat általában éjszaka, a sötétség leple alatt követték el. Kelet-Afrikából 8 támadást jelentettek, ezen belül két eltérített halászhajóról és egy megszállt bulk carrier-ről szóltak a riportok. Hajnalban van a legtöbb esélyük a kalózoknak A modern kalózkodás összetett probléma, mely mögött az érintett országokban az államhatalom gyengeségének jelei éppúgy felfedezhetők, mint az elkövetők alantas indokai mellett a gazdasági kilátástalanságból fakadó rossz döntések is – természetesen egyik szempont sem menti az elkövetőket felelősségük alól, és nem igazolja cselekedetüket. A tengeri kalózkodás okozta gazdasági veszteségek számításának többféle módszertana létezik, de a nagyságrend minden számítási módnál 10 milliárd dolláros nagyságrendre tehető évente. Az IMB modellezésében az áruk elvesztésétől kezdve a hajók biztosítási díjainak emelkedésén át összegezve a költségeket, a tengeri rablók 25 milliárd dollárnyi lyukat ütnek a gazdaságban minden évben. Az Egyesült Államok haditengerészei kalózokat fognak el az Ádeni-öbölben

Fotó: Getty Images A tengeri áruszállítással foglalkozó vállalatok illetve a nemzetközi szerződések alapján eljáró szervezetek minden évben jelentős erőfeszítéseket fordítanak a hajók védelmére. A veszélyes vizeken áthaladó hajók fedélzetére még a szomáliai kalózok évekkel korábbi szétverése után is bérelnek fel fegyveres biztonsági személyzetet, a leginkább érintett területeken pedig komoly haditengerészeti erők próbálnak vigyázni az áthaladó áruszállítókra. Ezek mind olyan információk, melyek segíthetnek megelőzni azt, hogy egy teherhajó kalózoknak essen áldozatul. Mindazonáltal a jelenség végleges felszámolására a világon csak akkor nyílna esély, ha a mögötte azonosítható okokat egyszerre sikerülne megszüntetni. Addig minden évben újabb és újabb kalóztámadások várhatók a világ számos tengerén.

