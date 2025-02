Úgy megdrágult a káposzta Japánban, hogy már lopják az emberek

A gazda február 5-én reggel vette észre, hogy a káposzták eltűntek a földjéről. Elmondása szerint idén különösen odafigyelt a termény védelmére, mivel tavaly is elloptak káposztákat tőle, azonban még nem talált hatékony védekezési módszereket minderre. Az NHK híradása szerint a gazda már tavaly is próbált különféle óvintézkedéseket hozni, de a tolvajok megakadályozása nem bizonyult könnyű feladatnak - számolt be a Japan Today.

Fotó: pixabay.com

A káposzta árának emelkedése részben az előző év rendkívüli hőhullámának és az esőhiánynak köszönhető, ami miatt a termés mennyisége csökkent, így az árak 2024 január közepére 2,5-szeresére emelkedtek a szokásosnak.

Az előrejelzések szerint az árak a hónap hátralévő részében is magasabbak lesznek az átlagosnál.

Aichi prefektúra Japán egyik legnagyobb zöldségtermelő területe, ahol 2023-ban a káposzta termelési értéke elérte a 18,9 milliárd jent.

Tahara városa pedig az országnak a fő káposztatermő területe.

A rendőrség arra figyelmeztette a japán gyümölcs- és zöldségtermelőket, hogy telepítsenek megfigyelő kamerákat és érzékelőket, hogy megakadályozzák a lopásokat, és biztosítsák terményeik védelmét a jövőben.