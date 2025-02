Biztosnak látszik a tavaszi dömping, a biztosítók már készülnek

Különösen intenzív lehet március a lakásbiztosítási piacon, mivel az ingatlantulajdonosok számára idén is adott a lehetőség, hogy a biztosítási évfordulótól függetlenül márciusban felmondják lakásbiztosítási szerződéseiket, és újra kössék azokat akár más társaságnál is. A lehetőség erre tavaly nyílt meg először, s miként megírtuk, ennek mentén sokan élhettek azzal, hogy számukra valamilyen szempontból kedvezőbb, illetve olcsóbb szerződés megkötésével biztosítsák lakásaikat. A márciusi kampány azoknak is apropót adott a biztosítások megkötésére, akik addig nem rendelkeztek ingatlanukra kötött biztosítással.

A Grantis pénzügyi tanácsadó február elején készített körképe a szerint a biztosítók már idén is készülnek a várható változásokra. Akár 50-60 százalékos díjkedvezményeket, ajándék kiegészítőket és kuponokat is adnak a társaságok új biztosítások mellé, egyes cégek pedig nyereményjátékkal igyekeznek termékeiket még vonzóbbá tenni az ügyfelek számára.

Idén is lehetőség van március folyamán a lakásbiztosítások újrakötésére (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Röpködnek a díjkedvezmények

Az Alfa 50 százalékos díjkedvezményt ad azok számára, akik január 15. és május 15. között OKÉ lakásbiztosítást kötnek. Az ügyfelek továbbá egy díjmentes kiegészítő biztosítást is választhatnak. Az ajándék kiegészítők között szerepel például a készpénzbiztosítás, a mobileszköz biztosítás, a lakásdoktor gyors segítség szolgáltatás vagy éppen a napkollektorok és napelemek biztosítása.

A biztosító egy nyereményjátékot is meghirdetett, amelynek keretében egy okostévét lehet nyerni, a részvételhez január 23. és május 31. között Alfa OKÉ vagy Alfa Kupola lakásbiztosítást kell kötni, valamint augusztus 31-ig szólóan rendezni a lakásbiztosítás negyedéves díját, és a szeptember 9-ei sorsolás napján is élnie kell a szerződésnek.

A Colonnade akár 40 százalékos kedvezményt kínál a díjból az Édes Otthon Lakásbiztosításra. A kedvezménynél figyelembe veszik a díjfizetés módját és gyakoriságát, előnyt jelent az elektronikus kommunikáció és kárrendezés, valamint a szerződő életkora és az ingatlan építési éve alapján is járhat kedvezmény.