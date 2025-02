Többet kell fizetni ezért a horrorgombáért, mint az aranyért

A Last of Us című poszt-apokaliptikus tévésorozat második évadának közeledtével szerte a világon újra megnőtt az érdeklődés a gomba iránt, amelynek mutálódott változata a sorozat története szerint zombivá változtatta az emberiség nagy részét, a világ pedig emiatt félelmetes hellyé válva, korszakokkal ezelőtti fejlettségi szintre zuhant vissza. Szerencsére attól nem kell tartani, hogy a gombának köszönhetően ilyen a valóságban is megtörténik, attól viszont igen, hogy a hatalmas üzletet jelentő Cordyceps eltűnik a földről.

Valójában nem egyetlen gombafaj, hanem több mint 400 ismert és számos, egyelőre fel nem derített fajtát tömörítő nemzetség neve a Cordyceps, amelynek egyik mutáns változata támadta meg az emberiséget a The Last of Us című sikeres videojátékból készült adaptációban. Noha ennek valóságban való bekövetkezése lényegében kizárható (bár a gombás fertőzések emelkedő számát komolyan kell vennie a világnak), annyi mindenesetre igaz a sorozatban látottakban, hogy ezek a gombák valóban paraziták: rovarokat, ízeltlábúakat támadnak meg saját túlélésük biztosítása érdekében. Például a cordyceps militaris éjjeli lepkék lárváiban élősködik, és ahogy az Origo ebben a cikkében bemutatta, a hangyákból valóban képes agyatlan élőhalottat formálni. A Cordyceps nevet sokan a sikerrel vetített The Last of Us című sorozatból ismerték meg - a "horrorgomba" azonban csak a rovarokból csinál "zombit"

Fotó: Shutterstock/Bob.Leccinum.Robert Kozak A nemzetség egyes tagjait ugyanakkor régóta ismerik és alkalmazzák például a hagyományos kínai gyógyászatban, valamint készítenek azokból az emberi szervezetre jótékony hatást gyakorló étrendkiegészítőket. Sokan úgy gondolják, a gomba összetevői fokozzák a szexuális teljesítőképességet is. Nemrég laborban is sikerült az addig csak természetben előforduló gombát előállítani. Bár az említett tévésorozat következő évadára még várni kell, a Bloomberg riportjából kiderül, hogy a Cordyceps fajták egyre nagyobb globális üzletet jelentenek. Azt, hogy az üzlet mekkora most, a Stanford Egyetem kutatói számolták ki. Modellezésük szerint a "horrorgomba" globális piaca 11 milliárd dolláros, azaz nagyjából 4.000 milliárd forintos. Ez az üzlet tovább erősödhet áttételesen akár a tévésorozat hatására is, ha a nézők egy része találkozik azokkal az információkkal, melyek a gombák egészségügyi előnyeiről szólnak. A gombákat olykor egyébként "himalájai viagrának" is nevezik. Mint ez a ragadványnév utal rá, a gombák egyik fő előfordulási területét a Himalája magasabban fekvő részei jelentik, ahol a földről gyűjtögetik azt Nepál, Tibet, India, Bhután és India ott élő lakosai. A felvásárlók számára pedig nincs az a mennyiség, amit ne érné meg átvenni: a ritkán előforduló Cordycepsre ugyanis óriási a kereslet, és árulják azt akár fizikai boltokban, akár az Amazon oldalán, biztosan lesz rá vevő. Mire a begyűjtést végző, általában szegényebb vidéki lakosságtól a fogyasztókhoz jut - akár egy készítmény részeként -, a gombák ára a többszörösére emelkedik.,

A lap szerint Pekingben 136 ezer dollárnak, azaz kb. 54 millió forintnak megfelelő összegért adták a gomba fontját (egy amerikai font kevesebb mint 0,5 kg). Ez – más megközelítésből – egyúttal azt is jelenti, hogy a zombigomba ára jelenleg nagyjából háromszorosa az évek óta szépen menetelő, és továbbra is emelkedésében lévő aranyárnak (1 font kb. 16 uncia arany, ami cikkünk írásakor kb. 46 ezer dollárt ér). A tudósító megjegyzi: a Cordyceps ugyan olcsóbb helyben, ott, ahol gyűjtik, de természetesen keveseknek van arra lehetőségük, hogy például egy katmandui üzletben vásároljanak be abból. Ráadásul a vásárlóknak nagyon körültekintően érdemes eljárniuk azzal kapcsolatban, honnan vásárolják meg termékként a gombát vagy belőle készült termékeket. Például az Egyesült Államok piacára jutó termékek egy része közönséges hamisítvány, a gombához társított jótékony hatások nélkül. Mindemellett az sem bizonyos, hogy a videojáték és as filmsorozat néven ismertebbé vált nemzetség gombái sokáig velünk maradnak. A szakértők szerint a Himalájában évente nagyjából 150 ezer kg-nak megfelelő mennyiséget takarítanak be a gombákból, ez azonban jelentős ökológiai megterhelést jelent, a társadalmi ár – azaz amellett, hogy a betakarítók számára a gomba jelenti a kizárólagos gazdasági lehetőséget – megfizetése mellett. A Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature) a Cordyceps sinensist már a kihalással fenyegetett fajok között tartja számon.

