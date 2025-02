Borzalmas dolgok derültek ki a Mere áruházakról, sorra zárják be azokat

A Mere néven a magyarországi kiskereskedelmi piacot is megcélzó, orosz hátterű diszkontláncról az Origón is több alkalommal írtunk. Az elmúlt hetekben a Szerbiában és más európai országokban is jelen lévő áruházlánc (Szvetofor és My Price néven) akkor került újra a figyelem középpontjába, amikor egyes nyilvántartási adatok arra engedtek következtetni, hogy bejegyezték a bolt első magyarországi üzletének otthont adó fizikai helyet lajstromba vették. Ez az eredeti tervekhez képest nem Budapesten, hanem Nyíregyházán létesülhet, bár ezt továbbra sem követte semmilyen hivatalos megerősítés.

Most azonban egész más irányította a figyelmet ügyeire, igaz, nem a hazai piacra lépéssel, hanem oroszországi működésével kapcsolatban.

A TASZSZ orosz hírügynökség közlése alapján ugyanis a hazai sajtóban is megjelentek azok a beszámolók, amelyek szerint súlyos szabálytalanságokat, botrányos minőségű árukat találtak a jelentős diszkontlánc egyes oroszországi üzleteiben.

Képünk illusztráció

Fotó: Getty Images/Russian Torgservis

A szabálytalanságok egy része komoly közegészségügyi kockázatokat rejt magában. Egymástól eltérő, illetve egymást kiegészítő információk láttak napvilágot arról, hány üzletet érint a boltbezárás, de számuk jelentős ahhoz képest is, hogy a bolthálózat nagyjából 3000 boltot működtet.

A híradások szerint legalább tíz moszkvai Szvetofor zárt be idén, további öt bezárásával kapcsolatban pedig bíróság előtt van a döntés. Valamennyi esetben a közegészségügyi szabályok megsértése miatt rendelték el a bezárásokat, amelyek egyébként nem okvetlenül véglegesek, a hibák kijavítása után a boltok újra megnyílhatnak.

Egyes források szerint az orosz fővárosban és annak környékén már hetvennél jár a bezárt üzletek száma, miközben a vizsgálatok jelenleg is zajlanak további boltokban.

Más értesülések szerint a Szvetofor üzletek közül akár minden 10. is bezárhatott mostanra, azaz kb. 300 bolt.

Egyes értesülések szerint a boltlánc üzleteiben talált szabálytalanságok között előfordult az élelmiszerek tárolására és nyilvántartására vonatkozó szabályok megsértése, a tisztasági előírások be nem tartása, rossz minőségű, valamint nem a termékcímkén szereplő összetétellel forgalomba kerülő termékek árusítása, továbbá a beszállítók kifizetésének sorozatos késedelmei.

A hatósági ellenőrzések február végéig folytatódnak majd az üzletekben.