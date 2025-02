Újabb rossz hírek jöttek a Mere üzletláncról

A moszkvai Butirszkij Kerületi Bíróság felfüggesztette két Szvetofor üzlet működését – tudósított a Lenta.ru nyomán a Világgazdaság. A Szvetoforral kapcsolatos hírek azért érdekesek a magyarországi lakosság számára, mert az üzletlánc tulajdonosa Mere néven külföldön is terjeszkedik, és ahogy több alkalommal is beszámoltunk róla, Magyarországon is szeretnének boltokat nyitni.

A bíróság döntése most két olyan kiskereskedelmi egységet érint, amelyek az orosz főváros északi részén találhatók.

A döntés azért született, mert a Szvetofor megsértette az egészségügyi és járványügyi előírásokat. Az ellenőrzések megállapítása szerint az üzletekben csótányokat, legyeket, élelmiszermolyt, szemetet, szennyeződést, a rakodótérben lejárt szavatosságú árut és rossz minőségű termékeket találtak.

Ahogy az Origo is megírta, januárban tömeges ellenőrzés kezdődött a lánc üzleteiben, aminek nyomán sorra záratták be az egységeket. Súlyos szabálytalanságokat, botrányos minőségű árukat találtak a diszkontlánc egyes áruházaiban. A szabálytalanságok egy része komoly közegészségügyi kockázatokat rejt magában.

Eddig egymástól eltérő, illetve egymást kiegészítő információk láttak napvilágot arról, hány üzletet érint a boltbezárás, de egyes értesülések szerint a Szvetofor üzletek közül akár minden 10. is bezárhatott mostanra, azaz kb. 300 bolt.

Valamennyi esetben a közegészségügyi szabályok megsértése miatt rendelték el a bezárásokat, amelyek egyébként nem okvetlenül véglegesek, a hibák kijavítása után a boltok újra megnyílhatnak. 60–90 napos felfüggesztésekről van szó, a boltoknak ezen idő alatt kell megszüntetniük a jogsértéseket.

További negatív hír a diszkontlánccal kapcsolatban, hogy a Szövetségi Adószolgálat (FTS) február 3-án döntött az Invest Standard JSC nevű cég felszámolásának megkezdéséről is.

Az Invest Standard, a Szvetofor üzletek tulajdonosa Oroszország középső és északnyugati szövetségi körzetében.